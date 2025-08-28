¡Sara Alonso, Rosa Lara e Ikram Rharsalla firman un histórico triple top 10 español en la OCC!

La OCC 2025 ha vuelto a dejar claro por qué es una de las pruebas más mediáticas del UTMB Mont-Blanc. Con sus 58 km y 3.100 metros de desnivel positivo, la carrera corta del programa reina reunió a un cartel de primer nivel internacional y terminó escribiendo una página histórica para el trail español, especialmente en categoría femenina.

La gran noticia llegó de la mano de Sara Alonso, que volvió a firmar una actuación de referencia en Chamonix tras varios meses de incertidumbre. La corredora del Asics cerró su participación en un meritorio quinto puesto con 5h50:26, demostrando solidez y capacidad de sufrir en una prueba donde el barro y la lluvia añadieron dureza.

Pero no estuvo sola: Rosa Lara Feliu, que venía de una temporada fantástica con victoria en la Val d’Aran, se confirmó como una de las grandes revelaciones del año al acabar séptima en 5h55:54.

Apenas un minuto después llegó Ikram Rharsalla, que en su debut en el UTMB logró una brillante octava plaza con 5h56:21. Tres españolas dentro del top 10 de la OCC, un hito inédito que confirma la amplitud y la proyección del trail femenino nacional en la élite mundial.

La victoria fue para la keniana Joyline Chepngeno con 5h34:03, convirtiéndose en la primera africana en ganar en Chamonix. La acompañaron en el podio la china Miao Yao (5h35:13) y la suiza Judith Wyder (5h38:22). El nivel internacional de la prueba refuerza aún más el valor de la gesta española en el corazón de los Alpes.

Walmsley brilló antes del Mundial de Canfranc

En categoría masculina, el estadounidense Jim Walmsley no dio opción y dominó la prueba con autoridad, consolidando su leyenda en el circuito. Remontó en el tramo final con un adelantamiento impresionante en los dos últimos kilómetros al italiano Cristian Minoggio que le había adelantado en uno de los últimos avituallamientos. El de HOKA paró el crono en meta en 5h00:35, solo 20 segundos menos que el italiano.

El español Antonio Martínez completó una carrera valiente y agresiva, que le permitió mantenerse durante buena parte del recorrido en los puestos delanteros antes de acabar octavo en meta a diez minutos de Walmsley. Una confirmación de que el alicantino es hoy por hoy uno de los referentes del trail nacional en distancias medias.

Cabe destacar también otros cuatro nombres que acabaron en el top 25 de la prueba. Claudio Diaz finalizó duodécimo (5h:20:03), Dimas Pereira firmó un meritorio 17º puesto (5h25:58), Marcos Ramos acabó 21º (5h:29:05) y Genis Porqueras cerró con una 22ª posición (5h:29:44).

La OCC 2025 pasará a la historia no solo por el triunfo africano y el dominio de Walmsley, sino por haber consagrado a España como una potencia emergente en la élite internacional.

Alonso, Lara y Rharsalla demostraron que el presente y el futuro del trail femenino hablan en castellano, mientras que Antonio Martínez refrendó la fortaleza del bloque masculino. Chamonix vibró con una de las jornadas más especiales para el trail español en la última década.