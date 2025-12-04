Sara Alonso y Robert Pkemoi vuelven a por el trono de la Transgrancanaria Marathon

La The North Face Transgrancanaria Marathon volverá a contar este 2025 con dos nombres que garantizan espectáculo: Sara Alonso y Robert Pkemoi. Ambos aterrizan en Gran Canaria con la ambición clara de reconquistar una prueba que ya forma parte de su historia deportiva.

La vasca, vencedora en 2022, regresa a la isla que vio despegar su carrera internacional; el keniano, por su parte, quiere convertirse en el primer corredor capaz de sumar tres triunfos en la modalidad de 47 kilómetros y 1.784 metros de desnivel positivo.

Alonso, de 26 años y con un índice ITRA de 799, llega en plena madurez competitiva. Su triunfo en la Marathon hace tres años se convirtió en un punto de inflexión que la situó entre las grandes del trail mundial.

Desde entonces ha coleccionado resultados de prestigio, como el subcampeonato del mundo en el Campeonato del Mundo de Montaña y Trail Running celebrado en Canfranc, además de actuaciones destacadas en las Golden Trail Series. Entre sus victorias más sonadas figuran la ETC del UTMB, la Asics SaintéLyon, la Marathon du Mont-Blanc o la mítica Zegama-Aizkorri, además de su triunfo en la LPA Trail 2022, prueba clave en el calendario canario.

Pkemoi, con un ITRA de 920, encara también un reto personal. Ganador en 2023 y 2024, rozó el triplete el año pasado, cuando el italiano Francesco Puppi lo superó en los metros finales antes de la meta en el Parque Sur de Maspalomas. Pese al desenlace amargo, el corredor del Joma Trail Team mantiene un palmarés imponente que incluye tres victorias en la Salomon Ultra Pirineu, además de Top 10 en clásicos como Zegama-Aizkorri, Marathon du Mont-Blanc o Sierre-Zinal.

La presencia de Alonso y Pkemoi se suma a la ya confirmada de Tom Evans y Katharina Hartmuth en la modalidad Classic, inscrita dentro del circuito World Trail Majors, que reúne a las mejores carreras de ultra distancia del planeta. Una combinación de figuras que sitúa a esta edición de la Transgrancanaria como una de las más potentes de los últimos años.