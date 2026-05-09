Sara Alonso, la reina de Zegama: defenderá el título en casa en la edición más especial

La victoria de Sara Alonso en Zegama 2025 fue épica. La donostiarra cruzó la meta en 4h27'25'' firmando una actuación impecable en la prueba técnicamente más exigente del calendario europeo y lo primero que hizo fue soltar toda la tensión acumulada. "Ganar en Zegama para una vasca es increíble, un sueño ganar la txapela", declaró después. Detrás de esas palabras había dos años intentándolo y una relación con esta montaña que va mucho más allá del deporte.

Este 17 de mayo, Alonso vuelve a Zegama. Esta vez como campeona defensora, en la edición más especial de la historia de la prueba, y con un campo que incluye a Judith Wyder (segunda en 2025) y a compatriotas como Malen Osa, que terminó tercera el año pasado o Rosa Lara que llegó cuarta. Además, aparece en el cartel la que será la gran favorita: la sueca Tove Alexandersson, que debutará en Zegama de la mano de Salomon y que ya destrozó a todas sus rivales en el pasado Mundial de Canfranc (sácandole más de media hora a Sara que finalizó segunda).

La historia de Sara Alonso en Zegama es también la historia de la paciencia y la insistencia. Llegó al podio de Zegama por primera vez en 2022 y tardó tres años en subir al escalón más alto.

Durante ese tiempo, siguió acumulando victorias en pruebas del circuito Golden Trail World Series —la Marathon du Mont Blanc, la Kobe Trail—, posicionándose como una de las corredoras más sólidas del pelotón internacional. Pero la txapela de Zegama, la que más quería, tardó en llegar. Cuando lo hizo, el Sancti Spiritu se convirtió en el escenario de una de las imágenes más emotivas del trail español reciente.

Sara Alonso ganó la primera prueba del año de las Golden Trail en Kobe / GTWS

El contexto de 2026 le añade más presión si cabe, pero Alonso sabe bien cómo gestionarla. Conoce el recorrido como nadie, entiende la montaña y tiene en su contra el factor de la expectativa, que en Zegama puede pesar tanto como los propios 2.736 metros de desnivel. A su favor, la confianza que da saber que ya lo ha conseguido, y una preparación de invierno que, según ha apuntado en sus redes sociales, ha ido bien.

Noticias relacionadas

El campo femenino de la edición del 25 aniversario promete ser de los más competitivos de los últimos años. Las Golden Trail World Series han añadido este año a Tove Alexandersson al cartel, y la sueca es una de las grandes incógnitas de una prueba que habitualmente premia la técnica y la capacidad de sufrir en las subidas más que la potencia pura. Las montañas del Aizkorri tienen sus propias reglas, y quien mejor las entiende —Alonso lo sabe bien— lleva ventaja desde la salida.