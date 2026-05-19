Sara Alonso reflexiona sobre su tercer podio en Zegama: "Si Malen no hubiera estado, no habría hecho mi mejor marca"

Tres ediciones en Zegama, tres veces en el podio. Sara Alonso confirmó en la Zegama Aizkorri 2026 que la cita vasca le sienta de manera especial, aunque por primera vez terminó por detrás de su amiga y rival Malen Osa. La donostiarra cruzó la meta en tercera posición con su mejor tiempo personal en la prueba (4h:25:51), en un día marcado por el barro, las caídas y una Tove Alexandersson intratable desde el disparo de salida.

"Mi objetivo era terminar segunda, detrás de Tove. Ganarla era imposible", reconoció Alonso con la franqueza que la caracteriza. "Y al final llegué tercera, que tampoco está mal. Hice mi mejor tiempo aquí, y eso que las condiciones no eran las mejores. En seco soy más fuerte que años anteriores".

La carrera entre las dos vascas fue el otro gran hilo del día en la categoría femenina. Alonso lideró sobre Osa durante gran parte de la prueba apoyándose en su mayor fortaleza en las subidas, pero el tramo técnico de la cresta y la bajada hacia Sancti Spiritu inclinó la balanza. "En la parte técnica ella me adelantó. Intenté seguirla, pero no pude".

Sara Alonso celebrando su podio en Zegama / ROGER SALANOVA

A partir del Aizkorri, con doce kilómetros de descenso por delante, Alonso sabía que recuperar era casi una misión imposible. Aun así, no paró. La persecución le costó su tramo final más rápido hasta la fecha, tres minutos mejor que el año en que ganó. "Si Malen no hubiera estado ahí, probablemente no habría hecho mi mejor tiempo".

Hay una pequeña historia dentro de la historia. Malen le había dicho antes de la prueba que los dos últimos años Alonso le había ganado en todas las carreras que se habían visto las caras, y que terminar por delante era uno de sus objetivos del día. "Es mi amiga, hace un mes estuvo en mi cumpleaños. Pero cuando somos las dos en la misma carrera, hay otra competición entre nosotras. Esta vez me ganó ella. El año pasado gané yo". Y ambas lo aceptan igual de bien.

Sara Alonso y Malen Osa, en la meta de Zegama / ROGER SALANOVA

El ambiente en Zegama fue otro protagonista del día. Para Alonso, que creció en San Sebastián, correr el Aizkorri con el público gritando su nombre en cada kilómetro es algo difícil de replicar en ningún otro lugar. "Para un vasco, esta es la carrera más importante del año. Sentir que la gente te empuja en cada curva es una ventaja real".

Reconoció incluso haberse sentido algo incómoda en el primer tramo, cuando corría codo a codo con la suiza Judith Wyder y el público solo la coreaba a ella. "Le decía mentalmente: lo siento, pero soy de aquí".