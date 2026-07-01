Sara Alonso llega a la PDA del Val d'Aran con un objetivo claro: "Vengo a ganar"

Sara Alonso llega a la PDA del Val d'Aran by UTMB 2026 con dos mensajes que, lejos de contradecirse, retratan perfectamente a una corredora que mezcla ambición con honestidad. El primero es una declaración de intenciones sin rodeos. "Mi objetivo es ganar. Todas las carreras que vas entrenas para ganar y vengo a ganar", afirmó la española en declaraciones al portal Trail Running Review. El segundo es una confesión que le acerca al resto de mortales. "La verdad es que estoy acojonada, es la carrera más larga que he hecho nunca por tiempo", aseguraba horas antes en la web oficial de la prueba.

Esa dualidad es precisamente lo que convierte a Alonso en uno de los nombres más interesantes de la PDA de este jueves. UTMB Index 801, cuarta en la OCC en 2025, tercera en la última Zegama y una de las referencias del trail femenino español, afronta los 55 kilómetros y 3.300 metros de desnivel positivo desde Salardú con la conciencia de que el papel la señala como favorita pero la montaña tiene sus propias normas.

Sara Alonso celebrando su podio en Zegama / ROGER SALANOVA

La corredora ha sido transparente sobre su relación con el Val d'Aran y con esta distancia. "Vine el año pasado a animar y decidí correrla este año porque me pareció increíble", explicó en declaraciones al portal oficial de la prueba. Una visita como espectadora que se convirtió en inscripción y que ahora la sitúa en la línea de salida de una carrera que la supera en tiempo de esfuerzo respecto a todo lo que ha hecho antes. "Ahora mismo seis horas en esta parte de la temporada se me van a hacer largas, pero me apetece mogollón", añadió con esa mezcla de respeto y ganas que define su aproximación a la carrera.

La OCC, el horizonte real

El contexto estratégico de su participación también es relevante. Alonso tiene claro que la PDA no es el fin, sino el camino. "El objetivo más grande del año es la OCC y como preparatoria es perfecta", reconoció. La OCC de Chamonix, prueba de 55 kilómetros en las Finales UTMB World Series de agosto, es donde quiere llegar en su mejor versión, y el Val d'Aran es el escenario elegido para medir fuerzas, sensaciones y resistencia antes de la gran cita.

Hay un punto concreto del recorrido que le genera especial respeto. "Tengo algo de miedo de la parte de Colomers por ser la más técnica y por la altitud", confesó. Una honestidad que, lejos de mostrar debilidad, refleja el conocimiento que tiene de sus propias características y de los exigencias reales de los 55 kilómetros que tiene por delante.

El recorrido de la PDA de Val d'Aran / UTMB

En cuanto a las rivales, Alonso las nombra sin eufemismos: Nuria Gil (754), Helen Mino (763), Inés Astraín (752) y Estel Roig (736). Cuatro corredoras, varias de ellas españolas, que convierten la PDA femenina en una carrera con mucho acento nacional y una intensidad competitiva que promete. "Hay rivales fuertes, que ya han ganado aquí. Lo haré lo mejor posible", apuntó con la ecuanimidad de quien sabe que el trail no se gana en las declaraciones previas.

La salida es este jueves 2 de julio a las 7:00 horas (CEST) desde Salardú, con llegada prevista en torno a las 12:45 horas en el Ultra-Trail Village de Vielha. Con 0% de probabilidad de lluvia y máximas de 19°C, las condiciones serán óptimas. Sara Alonso viene a ganar. Y también, un poco, a descubrir hasta dónde puede llegar.