Así se prepara Sara Alonso para la OCC: 21 horas de entrenamiento, nutrición milimetrada y un mes en Chamonix

Sara Alonso afronta la OCC del UTMB Mont-Blanc 2026 después de completar una de las preparaciones más sólidas de su carrera. La corredora española lo explica en una extensa entrevista concedida a RUNNEA desde Chamonix, donde lleva alrededor de un mes instalada en el base camp de ASICS. Allí ha afinado el trabajo para una carrera que considera, junto a Zegama, uno de sus dos grandes objetivos de la temporada.

La atleta vasca no esconde la magnitud que ha adquirido UTMB dentro del trail. Para ella, Chamonix se ha convertido en algo que trasciende una simple competición: "Es como el Mundial de trail running que tenemos cada año", asegura. La española reconoce que la semana implica presión, medios, público y mucho estrés, pero también la posibilidad de medirse con las mejores en el escenario más especial. "Mucha gente se piensa que igual el trail running no es un deporte muy grande; les invito a que vengan la semana de UTMB porque es una completa locura", explica.

La gran diferencia respecto a sus anteriores participaciones es la continuidad. Sara recuerda que una de sus OCC llegó después de una neumonía y que en la siguiente tuvo que preparar la carrera tras el accidente con una vaca que le provocó dos costillas rotas y una vértebra fisurada. Esta vez el escenario es distinto: "Creo que es la primera vez que he podido preparar bien esta carrera".

Sara Alonso, en la meta de la PDA de la Val d'Aran by UTMB / Diego de la Iglesia

Durante el primer mes del bloque específico se movió en torno a 100-120 kilómetros semanales y 4.000 metros positivos, acompañados por unas seis horas de entrenamiento cruzado. En las últimas cuatro semanas elevó el volumen hasta 120-150 kilómetros y entre 5.000 y 7.000 m+, además de otras cinco o seis horas de bicicleta, elíptica o rodillo. Su semana de mayor carga llegó a las 21 horas de entrenamiento.

La preparación específica también combina dos perfiles aparentemente opuestos. Sara procede de la pista y el asfalto y mantiene esa velocidad durante buena parte de la temporada: menciona un 10K en 32:55 y una media maratón alrededor de 1h11. A medida que se acerca el verano, reduce parte del trabajo llano y aumenta progresivamente kilómetros y desnivel. Ese equilibrio entre velocidad y resistencia resulta especialmente relevante para una OCC que este año presenta un final muy corrible.

En ese escenario aparece otro de los puntos centrales de su preparación: la nutrición. Para la OCC, Alonso plantea aproximadamente 80-85 gramos de carbohidratos por hora, además de unos 100 miligramos de cafeína cada dos horas. El consumo de líquido dependerá de la meteorología, aunque ella misma reconoce que la hidratación es probablemente uno de los aspectos donde tiene mayor margen de mejora.

"Bebo muy poco en las carreras y llego muy deshidratada", admite. Después de Zegama sufrió una piedra en el riñón y considera que beber más podría haber ayudado. Es un hábito que intenta corregir tanto en competición como en el día a día. En cambio, asegura que su tolerancia digestiva es buena: durante los entrenamientos suele consumir alrededor de 50 gramos de carbohidratos por hora y aumenta esa cantidad en carrera sin haber sufrido grandes problemas de estómago durante los últimos años.

Sara Alonso correrá con las nuevas MetaFuji Trail 2

El material también forma parte de la estrategia nutricional y muscular. Sara correrá la OCC con las ASICS MetaFuji Trail 2, una zapatilla con placa que considera especialmente adecuada para un trazado con bastante terreno corrible. No cree que sea la opción óptima en todos los sectores técnicos, pero sí la más favorable en el conjunto de la prueba por el ahorro muscular que puede ofrecer. "Sobre todo los últimos 10 kilómetros son mucho de correr; hay que llegar con piernas", explica.

Ese final puede ser determinante porque Alonso admite que la bajada técnica sigue siendo uno de sus puntos débiles. No introduce habitualmente sesiones de intensidad específica descendiendo por el riesgo añadido de lesión y caída, aunque las semanas con 5.000 o 7.000 metros positivos implican necesariamente acumular muchos metros negativos. "Tampoco soy la mejor bajando. Tengo claro que es de mis puntos más débiles", reconoce, aunque sostiene que compitiendo se transforma y arriesga mucho más que durante los entrenamientos.

Sara Alonso, a la derecha, en la meta de la Sierre Zinal / GTWS / KOASTAL FOREST

La presión de Chamonix tampoco se combate mediante aislamiento. Sara explica que necesita mantenerse activa para gestionar los nervios: salir a correr, ir al río, tomar un café o relacionarse con otras personas. Estar quieta demasiado tiempo la desgasta más que la propia actividad. Es su forma de convivir con una semana donde la atención mediática y el ambiente alrededor de los corredores de élite alcanzan una dimensión difícil de encontrar en cualquier otra carrera de montaña.

Además, como 'freak' de los datos que se considera, Sara Alonso utiliza el COROS, pulsómetro y métricas como el sueño o la variabilidad de la frecuencia cardíaca, además de ritmos y parciales heredados de su formación en asfalto. Sin embargo, admite que duerme habitualmente alrededor de siete o siete horas y media y que rara vez supera las ocho. La recuperación, por tanto, no se basa en una sola herramienta, sino en una combinación de sensaciones, carga cruzada y ajustes sobre la marcha.

La OCC será finalmente el examen de todo ese proceso. Para Sara Alonso, no se trata solo de volver a una carrera en la que ya ha estado entre las mejores, sino de comprobar qué puede hacer después de su preparación más completa, con más volumen, más continuidad y una estrategia de alimentación claramente definida. Y hacerlo en un lugar que, como resume en su entrevista con RUNNEA, ha adquirido una dimensión propia dentro del trail: “Quieres competir contra las mejores en el escenario más especial que es este”.