Sara Alonso, lista para la OCC del UTMB: "Que se note lo vasca que soy"

La corredora vasca Sara Alonso afronta en apenas unos días la OCC del UTMB, una de las grandes citas de su temporada. Lo hace con la ilusión intacta y después de unas semanas de preparación en Chamonix que han sido todo menos sencillas. En su último vídeo publicado en YouTube, Alonso ha abierto de nuevo las puertas de su día a día para compartir entrenamientos, miedos y sensaciones en la cuenta atrás hacia la prueba.

El camino no ha sido lineal. Hace apenas un mes y medio sufrió un accidente con una vaca que puso en duda su presencia en la OCC. "Quería agarrarme a ese 1% de posibilidad de volver a correr y ha salido bien", confiesa. Ese parón forzado, que le obligó a apostar por sesiones de cross training y a trabajar la fuerza en el gimnasio, terminó siendo incluso positivo: "Otras molestias que tenía, como en el tibial, desaparecieron. A lo mejor ha sido hasta bueno".

Ya en Chamonix, la atleta de Asics completó varias sesiones exigentes. El primer gran aviso llegó con el KOM en la subida a la Flegère, un entrenamiento que le devolvió confianza. "He hecho el KOM de la Flegère, muy buenas noticias. Me da bastante confianza el primer día en Chamonix", explicaba. Sin embargo, la preocupación no tardó en aparecer tras notar molestias en una costilla durante las bajadas: “Estoy rayada porque era el primer día de bajada empinada y me molestaba la costilla”.

Las sesiones de intensidad en la dura pala de la Flegère también la dejaron satisfecha. "Eran al 20%, que cuesta bastante correr, y además a 1.800 metros de altitud. Muy contenta", resumió.

Lejos de esconderse, Alonso asume con naturalidad sus objetivos: "Creo que vengo aquí a disfrutar, pero también a pelear. Voy a dar todo lo que se puede en la carrera". Incluso la previsión de lluvia y frío parece motivarla más que incomodarla: "Va a ser una carrera en la que probablemente llueva. Que se note lo vasca que soy".

La OCC, con salida en Suiza y meta en Chamonix tras 55 kilómetros y más de 3.000 metros de desnivel positivo, será la prueba que mida su estado real tras un verano complejo. Sara Alonso no se pone excusas: después de un camino accidentado, ha llegado el momento de mostrar sus cartas en la gran cita. Quiere estar en seis horas en Chamonix.