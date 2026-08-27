Sara Alonso y Miguel Benítez suben al podio de la OCC 2026

Frédéric Tranchand ganó la OCC del UTMB Mont Blanc 2026 con un recital de principio a fin. El francés se marchó solo desde los primeros kilómetros del recorrido, camino de Champex-Lac, y no volvió a ver a ningún rival hasta cruzar la meta de Chamonix en 5:10:08. Con este triunfo, Tranchand suma el título de la carrera más corta de la semana de UTMB al Mundial de trail corto de 2025 y al Campeonato de Europa de 2026, cerrando un año prácticamente perfecto.

El corredor francés impuso un ritmo altísimo desde la salida en Orsières, donde Andreu Blanes había sido el primero en tirar del pelotón antes de que Tranchand y Rémi Bonnet, el favorito con más índice de la prueba, se escaparan juntos. Bonnet, sin embargo, no aguantó ese ritmo: se descolgó ya en La Giète, la primera gran cima del recorrido, y terminó abandonando poco después, dejando fuera de la pelea al gran favorito sobre el papel.

Nashon Kiplimo, corredor keniano de Salomon, firmó la gran sorpresa de la jornada masculina. Aguantó el pulso a los europeos durante todo el recorrido y terminó segundo, a 4:29 de Tranchand, un resultado que pocos esperaban antes de la salida.

Kiplimo, Tranchand y Benítez, el podio de la OCC 2026 / Franck ODDOUX

El tercer cajón del podio tuvo acento español. Miguel Benítez, corredor de Asics de 23 años, protagonizó una de las remontadas más espectaculares de la temporada: pasó vigesimoprimero por Trient, quinto en Col de Balme tras escalar dieciséis puestos de golpe, y no dejó de recortar terreno hasta plantarse tercero en La Joux, posición que ya no soltó hasta meta.

El joven español cerró la carrera con 5:17:43, a 7:35 de Tranchand, después de un año que ya venía marcado por dos triunfos, en el Gauja Trail y en la Restonica Trail.

Miguel Benítez entrando en meta de la OCC en Chamonix / Franck ODDOUX

Alain Santamaría completó un quinto puesto notable pese a una sanción de cinco minutos por recortar recorrido en la bajada del Col de Balme, que le obligó a parar en Argentière. Sin la penalización, el español hubiera peleado incluso el podio.

Más atrás, Antonio Martínez repitió su patrón habitual de temporada, sin estar nunca en cabeza al principio pero remontando hasta el undécimo puesto, y Josep Miret cerró un gran día para España en la decimocuarta plaza. En total, cuatro corredores españoles terminaron dentro del top quince masculino.

Finalmente, Andreu Blanes, del equipo Salomon, cruzó la línea de meta en la 21ª posición a pesar de una primera mitad de carrera excelente.

RESULTADOS ESPAÑOLES OCC 3º: MIGUEL BENÍTEZ — 5:17:43 (+7:35)

5º: Alain Santamaría Blanco — 5:28:24 (+18:16)

11º: Antonio Martínez Pérez — 5:33:40 (+23:32)

14º: Josep Miret — 5:36:48 (+26:40)

20º: Ander Iñarra Olaziregi — 5:49:31 (+39:23)

21º: Andreu Blanes Reig — 5:50:36 (+40:28)

26º: Yoel De Paz Baeza — 5:54:16 (+44:08)

27º: Pablo Bautista Rovira — 5:54:58 (+44:50)

46º: Álvaro Ramos Peña — 6:18:34 (+1:08:26)

52º: Álvaro Escuela Perdomo — 6:27:19 (+1:17:11)

57º: Jordi Comellas Oró — 6:29:56 (+1:19:48)

61º: Israel García Membrive — 6:33:47 (+1:23:39)

69º: Enric Pons Mir — 6:38:50 (+1:28:42)

128º: Alex-Andreu Solà Moreno — 7:16:19 (+2:06:11)

132º: Enric Gómez — 7:18:16 (+2:08:08)

138º: Antonio Vicente Galván Vicente — 7:20:58 (+2:10:50)

139º: Asier Del Pozo Pérez — 7:21:23 (+2:11:15)

144º: Manel Ochoa Jufré — 7:22:35 (+2:12:27)

150º: Marcos Longares Araque — 7:25:36 (+2:15:28)

152º: Pedro Luis Sanz Arce — 7:28:18 (+2:18:10)

156º: Diego Martín — 7:30:11 (+2:20:03)

159º: Miguel Ruiz Galiano — 7:34:09 (+2:24:01)

164º: Aitor Gil Izquierdo — 7:38:17 (+2:28:09)

181º: Imanol Urrestizala Arostegi — 7:46:02 (+2:35:54)

181º: Iván Redondo Vidal — 7:46:02 (+2:35:54)

187º: Eder Salas — 7:48:18 (+2:38:10)

212º: José Manuel Granadero Lorca — 8:03:18 (+2:53:10)

224º: Alonso Javier Real Sánchez — 8:11:51 (+3:01:43)

229º: Joan Anglada Paituví — 8:18:47 (+3:08:39)

El desenlace más ajustado de la historia de la OCC

La carrera femenina se decidió literalmente en la línea de meta. Lauren Gregory, que había liderado gran parte de la última hora de carrera junto a Naomi Lang, se impuso finalmente en un sprint que dejó apenas tres segundos de diferencia entre ambas: 6:08:07 para la estadounidense por 6:08:10 de la británica. Fue el podio más ajustado en los doce años de historia de la carrera.

Lauren Gregory y Naomi Lang en la meta de Chamonix / Franck ODDOUX

Sara Alonso completó el podio con 6:09:11, a solo 1:01 de la ganadora, logrando así su primer podio en la OCC tras dos cuartos puestos consecutivos en 2024 y 2025. La corredora de Asics, que llegó a estar a solo 24 segundos de la cabeza a falta de 6,5 kilómetros, mantuvo un duelo particular con Naomi Lang durante buena parte de la segunda mitad del recorrido, recortando distancia en prácticamente todos los puntos de control desde el Col de Balme.

"Estoy reventada, pero supercontenta", declaró Alonso tras cruzar la meta. "Venía de dos años seguidos cuarta. Mi objetivo era podio pero he ido a por la victoria. A falta de cuatro kilómetros venía Lauren y me ha pasado". La española valoró especialmente el ambiente de la semana de UTMB: "El público por todos lados. Me lo he pasado superbien pero he sufrido una barbaridad". Sobre el desenlace de la carrera, fue clara: "Ha sido el podio más ajustado de la historia y ha sido interesante para la gente y para nosotros. Me quedo con eso. Tres años después estoy en el podio que soñé".

La corredora vasca tiene ahora previsto cerrar la temporada del Golden Trail World Series y volver a competir en la OCC en el futuro, sin descartar dar el salto a la CCC, aunque "en un momento lejano".

Naomi Lang, Lauren Gregory y Sara Alonso, el podio femenino de la OCC 2026 / Franck ODDOUX

Judith Wyder, que llegaba como una de las favoritas tras las bajas de Tove Alexandersson y Maude Mathys en la semana previa a la carrera, sufrió una caída en el tramo final que la dejó ensangrentada y terminó sexta, a más de veinte minutos de la victoria.

Entre el resto de la representación española femenina destacó especialmente Greta García Morán, protagonista de una de las remontadas más llamativas del día: arrancó trigésimo segunda en Champex-Lac, subió quince puestos de golpe en el tramo de La Giète y terminó octava en meta, a 26:36 de la ganadora. La corredora llegaba de firmar la primera posición en la Travesera Integral de Picos de Europa este mismo año.

RESULTADOS ESPAÑOLAS OCC 2026 3ª: SARA ALONSO — 6:09:11

8º: Greta García — 6:34:43

11ª: Naiara Irigoyen — 6:43:52

19ª: Celia Balcells — 6:56:42

45ª: Isabel Llorach — 7:40:08

51ª: Marta Cester — 7:48:41

67ª: Èlia Ferrer — 8:19:40

71ª: Cristina Trujillo — 8:30:28

Asics, el gran triunfador de la OCC

Con Miguel Benítez y Antonio Martínez en el top masculino, y Sara Alonso, Makena Morley, Ida Amelie Robsahm y Greta García en el top diez femenino, la marca Asics firmó una de las jornadas más redondas de su historia en la OCC, colocando hasta seis corredores entre los primeros puestos de ambas categorías.

La otra cara de la moneda fueron los abandonos prematuros. María La Chica, que debutaba en Chamonix tras una temporada marcada por su plata en el Europeo de trail y su victoria en el Val d'Aran, tuvo que abandonar la carrera, uno de los pocos lunares de una jornada que, por lo demás, dejó a España con motivos de sobra para celebrar. Tampoco pudieron acabar la prueba Malen Osa y Marta Pérez.