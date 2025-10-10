Sara Alonso, Malen Osa y Rosa Lara, en el top 6 de las finales de las Golden World Trail Series

El prólogo de la Golden Trail World Series 2025en Ledro Sky Trentino (Italia) ha confirmado el excelente momento del trail español. Tres corredoras nacionales —Sara Alonso, Malen Osa y Rosa Lara Feliu— se situaron entre las seis mejores del planeta en el arranque de la gran final del circuito, disputada sobre un trazado explosivo de 6,9 km y 550 m de desnivel positivo junto al Lago di Ledro.

El ambiente fue espectacular: un público entregado, ritmo frenético y un prólogo que sirve como apertura real a dos jornadas decisivas. Este sábado y domingo, a las 12:00 horas (CET), se disputarán las carreras principales que decidirán a los campeones absolutos de la temporada.

Florea gana, pero el protagonismo es español

La rumana Madalina Florea se llevó el triunfo con un tiempo de 00:39:55, pero el foco se centró en la actuación de las españolas. Sara Alonso fue segunda, a apenas segundos de Florea, y se coloca subcampeona provisional de la clasificación general con 649 puntos, solo por detrás de los 676 de la rumana. La guipuzcoana, en plena madurez deportiva, se mostró satisfecha y con ambición: "El 1.8 segundos de margen de Joyce hoy le acerca en la disputa para mañana. Pero este sábado con hambre de más", publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Por detrás, Malen Osa firmó una sólida cuarta posición en el prólogo y ocupa el cuarto puesto global con 615 puntos, confirmando que sigue con ganas de cerrar bien la temporada a sus 22 años.

Rosa Lara, sexta con 537 puntos, completó un trío español de ensueño en el Top 6 mundial. La valenciana, ganadora de la Val d’Aran by UTMB y protagonista en Zegama, la Marathon du Mont-Blanc y el Mundial de Canfranc, continúa a un gran nivel antes del final de la temporada.

Clasificación general femenina tras el prólogo Madalina Florea (ROU) – 676 pts Sara Alonso (ESP) – 649 pts Joyce Njeru (KEN) – 626 pts Malen Osa (ESP) – 615 pts Lauren Gregory (USA) – 578 pts Rosa Lara Feliu (ESP) – 537 pts Naomi Lang (GBR) – 526 pts Philaries Kisang (KEN) – 511 pts Anna Gibson (USA) – 510 pts Marie Nivet (FRA) – 506 pts

Elhousine Elazzaoui mantiene el liderato; Ivars, el mejor español

En categoría masculina, el marroquí Elhousine Elazzaoui fue el más rápido del prólogo con 00:32:24, afianzando su liderato general con 700 puntos. Le siguen el keniano Patrick Kipngeno, con 671, y su compatriota Philemon Kiriago, con 658, completando un podio provisional dominado por África.

Elhousine Elazzaoui, vencedor del prólogo / Justin Galant

El italiano Daniel Pattis y su compatriota Cesare Maestri se mantienen en el Top 7, mientras que los suizos Dominik Rolli y Roberto Delorenzi conservan opciones de podio.

Por parte española, Adrián Ivars fue 21º con 00:37:34, destacando como el mejor nacional en el prólogo. El valenciano, que charló en exclusiva con SPORT antes de las finales, completó un inicio sólido y se mantiene entre los 25 mejores del mundo.

Adrián Ivars, tras la prueba / Justin Galant

Clasificación general masculina tras el prólogo Elhousine Elazzaoui (MAR) – 700 pts Patrick Kipngeno (KEN) – 671 pts Philemon Kiriago (KEN) – 658 pts Michael Selelo Saoli (KEN) – 560 pts Taylor Stack (USA) – 541 pts Daniel Pattis (ITA) – 537 pts Cesare Maestri (ITA) – 499 pts Dominik Rolli (SUI) – 496 pts Roberto Delorenzi (SUI) – 495 pts Joey Hadorn (SUI) – 488 pts

Todo por decidir en Ledro

La jornada del sábado decidirá a la campeona mundial. Con Florea al frente, Sara Alonso parte como principal amenaza tras rozar el liderato en el prólogo. Malen Osa y Rosa Lara completan un bloque español que ilusiona y que peleará por consolidar su triple presencia en el Top 6. La carrera recorrerá 22 kilómetros con 1.800 metros de desnivel positivo en un trazado alpino de gran belleza y dureza.

El domingo será el turno de los hombres, también sobre 22 kilómetros y 1.800 metros de desnivel positivo. Elhousine Elazzaoui buscará sellar el título frente a Kipngeno y Kiriago, mientras que Adrián Ivars intentará cerrar su mejor actuación internacional en una final del circuito.

Con tres españolas en el Top 6 y un representante sólido en el cuadro masculino, el trail nacional vive un momento histórico. España afronta el fin de semana con la posibilidad real de firmar su mejor resultado conjunto en la Golden Trail World Series.