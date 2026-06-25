Sara Alonso, Pau Capell y María La Chica, entre las estrellas del Val d'Aran by UTMB que estrena la prueba TDL

La Val d'Aran volverá a ser, del 1 al 5 de julio, el epicentro del trail running mundial. La sexta edición del HOKA Val d'Aran by UTMB llega cargada de novedades, con una prueba inédita como gran protagonista y una apuesta clara por la innovación y la sostenibilidad que va más allá del deporte.

El miércoles 1 de julio arranca el evento con el estreno de la TDL, Termières dera Libertat, que en aranés significa "Fronteras de libertad". Una nueva distancia de 75 kilómetros y 5.100 metros de desnivel positivo, categoría 100K, con salida en Bossòst y llegada en Vielha.

La prueba recorre caminos ocultos que durante décadas sirvieron de vía de escape para quienes huían de guerras, persecuciones y represión. Una historia que le da a esta carrera una carga emocional difícil de encontrar en cualquier otro evento del circuito.

Todas las carreras de Val d'Aran by UTMB

A la TDL se suman las distancias ya consolidadas del evento: la VDA de 163 km, la CDH de 110 km, la PDA de 55 km, la EXP de 32 km, la SKY y SKY Promesas de 18 km, y la Vielha 10K. En total, ocho recorridos para más de 7.500 corredores procedentes de 91 países, lo que convierte esta cita pirenaica en el mayor evento de trail de España.

El cartel de élite está a la altura del escenario. En la PDA, los focos apuntan al italiano Luca Del Pero, el keniano Robert Pkemoi y el español Alain Santamaría en la categoría masculina. En femenina, la española Sara Alonso, cuarta en la OCC en 2025, medirá fuerzas con la americana Helen Mino y Nuria Gil.

La CDH contará con la china Mia Yao, actual campeona de la OCC y número 10 del mundo, y con el rumano Raúl Butaci, vencedor de esta prueba en 2023. También estará Pau Capell en la línea de salida. Y en la VDA de 163 km despunta el francés Beñat Marmissolle en hombres, y la polaca Katarzyna Dombrowska en mujeres.

UTMB compensa las emisiones de carbono

Más allá de la competición, esta edición marca un antes y un después en materia medioambiental. El HOKA Val d'Aran by UTMB se convierte en el primer evento de trail running en España en compensar sus emisiones de carbono, mediante la adquisición y cancelación de 471 créditos de GEI certificados por la Oficina Catalana del Canvi Climàtic, correspondientes al impacto generado en la edición de 2025.

Vista de parte del recorrido de una de las pruebas de Val d'Aran / UTMB

La innovación también llega desde el aire. El evento pondrá en marcha el proyecto piloto "Aran by UTMB Drone", que testará un sistema avanzado de seguridad mediante drones durante las pruebas PDA, CDH y VDA. El proyecto, impulsado por el Conselh Generau d'Aran con apoyo de la Generalitat de Catalunya, convierte la Val d'Aran en un laboratorio real para validar esta tecnología en competiciones de montaña de gran escala.

La dotación económica también merece mención: 73.500 euros repartidos entre las tres modalidades principales, la cifra más alta de cualquier carrera de trail en España. Por sexto año consecutivo, el evento mantiene su condición de UTMB World Series Major, la gran final europea del circuito, con Running Stones dobles para todos los finishers y plazas directas para las UTMB World Series Finals en Chamonix.

Dónde ver la Val d'Aran by UTMB en directo, online y por TV

La retransmisión llegará a todo el mundo a través de UTMB Live, con más de 40 profesionales sobre el terreno, y cobertura en plataformas como DAZN, Eurovision Sport, L'Équipe o FloSports.

En España, TV3-Esport3 y Canal Sur ofrecerán resúmenes de un evento que promete emociones fuertes.

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en este evento desde Vielha con las crónicas y reacciones de los protagonistas.