Sara Alonso conquista la PDA del Val d’Aran by UTMB: “Es la carrera más dura que he hecho en mi vida”

Sara Alonso lo había dicho la víspera: venía a ganar. Y ganó. Pero el camino hasta la meta del Ultra-Trail Village de Vielha no fue el paseo que sugería su superioridad sobre el papel. “Creo que es la carrera más dura que he hecho en mi vida. He sufrido desde el principio, se me ha hecho larguísima, he pasado muchísimo calor y he llegado al límite de mis fuerzas”, reconocía la corredora donostiarra nada más cruzar la línea de llegada con un tiempo de 6:20:12. Una victoria que sabe a hazaña tanto como a título.

La española dominó la PDA de principio a fin. Desde los primeros controles ya marcó diferencias, pasando primera por Banhs de Tredòs, Colomers y Tuc Salana con una ventaja que fue creciendo a medida que la carrera se adentraba en la parte más exigente del recorrido, los temidos lagos de Colomers a más de 2.000 metros de altitud, la zona que ella misma había señalado como su principal incógnita en la previa. “He dado todo lo que tenía porque esta carrera se lo merece, y me llevo un muy buen recuerdo”, añadió.

La rumana Ioana Madalina Amariei fue la rival más persistente, llegando a recortar en algunos tramos intermedios, pero Alonso respondió siempre cuando hizo falta y cruzó la meta con más de dos minutos de ventaja. Amariei completó el podio en segunda posición con 6:23:06.

El tercer puesto fue para la catalana Nuria Gil (ASICS Trail), que paró el crono en 6:25:43 en una gran actuación que confirma su progresión en las distancias largas.

Italia domina en masculino

La carrera masculina fue un espectáculo de principio a fin. El keniano Robert Pkemoi y el francés Anthony Felber marcaron el ritmo desde la salida, pero fue el italiano Luca Del Pero quien demostró la mayor inteligencia táctica. Después de aguantar en el grupo de cabeza durante la primera mitad, el corredor de Run Fast Team aceleró en el tramo final para imponerse con autoridad y cruzar la meta en 5:23:25. Su compatriota Gianluca Ghiano fue segundo con 5:27:42, y Felber completó el podio con 5:29:50.

El español Alain Santamaría, que llegó a liderar la carrera en el control de Arties (km 40), pagó el esfuerzo en los últimos kilómetros y no pudo mantener el podio en el tramo final. Una PDA que, una vez más, demostró por qué es la primera distancia en agotar dorsales en el Val d’Aran by UTMB.

La sexta edición continúa este viernes con una doble jornada histórica: la CDH arranca a las 6:00 horas desde Les con Mia Yao, Julen Calvo, Raúl Butaci y Pau Capell entre los grandes protagonistas, y a las 16:00 horas da el pistoletazo de salida la VDA, los 163 kilómetros que son la carrera reina del Pirineo.