Sara Alonso, tras el ataque de una vaca entrenando: "Pensé: si no para, me mata aquí"

Sara Alonso, una de las trail runners más destacadas del panorama español, no se muerde la lengua. Invitada al pódcast Find Your Everest, la corredora vasca aprovechó la conversación para abrir un debate que recorre cada vez con más fuerza el mundo del trail: ¿tiene sentido que los corredores élite lleven el mismo material obligatorio que los populares?

"Yo sí que considero que el material no debería ser el mismo para élites y amateurs", defendió con claridad. "Hay cosas que veo que para la seguridad de cualquier accidente están bien, pero una linterna en la OCC... yo no voy a llegar de noche. Y si me pasara algo, antes ya estaré rescatada". También cuestionó la obligatoriedad de portar dos litros de agua: "Un popular puede tardar tres horas entre avituallamientos. Yo, en el más largo de la OCC, tardo hora y media. No lo voy a utilizar".

El ataque de una vaca que cambió sus planes

Pero la razón principal de su paso por el pódcast fue otra: relatar el accidente que sufrió recientemente al ser embestida por una vaca en un entrenamiento. El incidente le ha provocado una fractura en las costillas que condicionará el resto de su temporada.

"No me daba miedo. Soy de Euskadi, he pasado al lado de vacas toda mi vida… Pero esa tenía un ternero y no lo vi", explicó. "La vaca se me encaró y me tiró al suelo. Me hice una bolita y me siguió dando. Pensé: si no para, me mata aquí".

El susto fue mayúsculo: "Pasé mucho miedo. Pensaba que si no me encontraba nadie, pasaban horas. Me mareé del miedo. Fue pánico real". Las consecuencias físicas no fueron leves: rotura completa de dos costillas y una fisura adicional, aunque el diagnóstico no llegó hasta horas después. "Una vaca… no entra dentro de las posibilidades. El año pasado fue una neumonía, este año esto. Otra vez algo raro".

Sus objetivos de 2025, en el aire

Pese a lo aparatoso del accidente, Alonso ha comenzado la recuperación con notable rapidez. "El dolor que esperaba no lo he tenido. Llevo ya hora y media de bici y una hora de elíptica. Estoy mejor de lo que pensaba", reconoce.

Consciente de que su gran objetivo del año, la OCC, puede peligrar, no tira la toalla con el resto de citas importantes. "La OCC era el objetivo más importante del año, para las marcas y a nivel mediático. Pero me queda el Mundial de Canfranc y la final de las Golden Trail. Espero llegar bien y en forma".

Su proyecto personal: una casa rural

Lejos de la montaña y los entrenamientos, Sara también dedica tiempo a su nuevo proyecto personal: una casa rural en una masía familiar. "Yo pensaba que vendría gente que me conocía por Instagram, pero nadie sabía quién era", contó entre risas. "Me dicen: ‘¿Y esta hacha de Zegama en el pasillo?’ No sabían ni lo que era".

Junto a su pareja, el cámara de Golden Trail Pep Cifre, ha reformado un establo y lo ha convertido en alojamiento para corredores y amantes de la naturaleza. "Pintamos, montamos camas, cambiamos lámparas… Nos lo hicimos todo nosotros".

Sara también es una de las pocas corredoras élite que gestiona su propio canal de YouTube, donde muestra el día a día de las competiciones desde dentro. "Aunque requiere trabajo, me gusta mucho. Es una forma de enseñar nuestro deporte desde dentro", explicó. "YouTube no paga gran cosa, pero a nivel de visibilidad y marcas es interesante. Me lo paso bien".

Edita ella misma los vídeos, aunque no oculta que le falta técnica: "Es muy chapucero, pero también es muy personal. Tiene mi esencia".