Sara Alonso se cae de la OCC pero apunta al Mundial y a las Golden Trail

Sara Alonso ha sufrido un inesperado contratiempo en plena preparación estival. La corredora vasca fue embestida por una vaca mientras entrenaba en solitario en una pista cercana a un pueblo de montaña. El resultado: rotura de dos costillas y una fisura, que la obligan a frenar en seco su planificación deportiva para este verano.

La atleta de Salomon ha confirmado que no llegará en condiciones óptimas a su gran objetivo del año, la OCC del UTMB Mont-Blanc, una de las pruebas más mediáticas y competitivas del calendario internacional. "La OCC era el objetivo más importante del año, para las marcas y a nivel mediático", reconoció en el pódcast Find Your Everest. "Pero me queda el Mundial de Canfranc y la final de las Golden Trail. Espero llegar bien y en forma".

Tras el accidente, Alonso inició una recuperación acelerada basada en entrenamiento cruzado. A los diez días ya combinaba sesiones de bici estática y elíptica sin dolor agudo, aunque no podrá volver a correr hasta que las costillas suelden completamente. "Estoy mejor de lo que pensaba", admitió. "La forma física se estaba cayendo en picado, pero ahora ya se está aplanando".

El Mundial de Canfranc, en casa

Aunque da por casi descartada su participación en la OCC, la mirada de Alonso ya está puesta en el mes de septiembre. Primero, en el Campeonato del Mundo de Trail Running que se disputará en Canfranc.

Después, en la gran final de las Golden Trail World Series, circuito en el que actualmente ocupa una posición destacada.

Con mentalidad positiva y sin resignarse, Sara Alonso quiere salvar lo que queda de temporada. "Si para principios de agosto ya estoy corriendo, guay", afirma.

El tiempo juega en su contra, pero su motivación y experiencia en recuperaciones rápidas podrían devolverla al máximo nivel antes de lo esperado.