Santamadre, la marca española detrás del sub 2h en maratón de Kejelcha, lanza un producto de lactato

Santamadre, marca española especializada en nutrición deportiva para deportes de resistencia, ha anunciado el próximo lanzamiento del 'Gel Lactate 60', un nuevo producto con lactato que formó parte de la estrategia nutricional utilizada con Yomif Kejelcha durante el Maratón de Londres, donde el atleta logró bajar de la barrera de las dos horas y se convirtió en el primer debutante en la modalidad que lo logra.

El producto ya está finalizado tras meses de trabajo, pruebas con atletas y aplicación en contextos reales de alto rendimiento. Cada servicio aportará 60 milimoles de lactato, además de 40 gramos de hidratos de carbono en ratio 1:1, una combinación pensada para aportar energía de alta disponibilidad y ampliar la estrategia metabólica en esfuerzos de alta intensidad y larga duración.

Durante años, el lactato se interpretó como un simple marcador de fatiga. Sin embargo, a partir del trabajo de investigadores como George Brooks e Íñigo San Millán, esa visión ha cambiado. El problema en esfuerzos de alta intensidad no sería el lactato en sí, sino la acidez asociada al esfuerzo, una distinción que ha abierto nuevas vías en el diseño de estrategias nutricionales.

En la preparación de Kejelcha para Londres, Santamadre llegó a introducir cerca de 200 milimoles adicionales de lactato por hora dentro del plan nutricional. "En Londres no trabajamos únicamente con carbohidratos. Trabajamos también con lactato. Creemos que introducir cerca de 200 milimoles adicionales por hora dentro de la estrategia nutricional fue una de las claves para sostener un rendimiento que parecía imposible", explica Alfonso Beltrá, CEO de Santamadre y responsable del área de rendimiento del atleta.

Kejelcha estudiando la nutrición para el Maratón de Londres / SANTAMADRE

La marca ya había sido pionera con el concepto RATIO 1:1, entendido no solo como relación entre carbohidratos, sino como forma de favorecer determinadas respuestas metabólicas.

La observación de que parte de la fructosa ingerida puede transformarse en lactato a nivel hepático llevó a Santamadre a plantearse una pregunta distinta: qué ocurriría si ese lactato se aportara directamente desde la nutrición. De ahí nace el nuevo producto.

El lacto, una 'herramienta' para el rendimiento

"Durante mucho tiempo se ha hablado del lactato como si fuera el enemigo. Nosotros creemos que el enemigo real es la acidez mal gestionada. El lactato, bien entendido, puede ser una herramienta muy potente para el rendimiento", añade Beltrá.

El lanzamiento estaba previsto inicialmente para 2027, pero Santamadre ha decidido adelantarlo tras los resultados observados en una de las estrategias más exigentes del atletismo mundial.

'Gel Lactate 60' llega este año / SANTAMADRE

Para la compañía, el trabajo con Kejelcha marca un punto de inflexión que va más allá del resultado deportivo, al abrir una etapa en la que la nutrición de resistencia hable también de metabolitos, señalización y respuesta fisiológica, no solo de gramos de carbohidratos por hora.

"Para nosotros, este producto representa una nueva forma de entender la nutrición. No se trata solo de alimentar al atleta. Se trata de entender qué está ocurriendo dentro del cuerpo y utilizar la nutrición para ayudarle a responder mejor", concluye Beltrá.