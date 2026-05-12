Sancti Spiritu: la subida más famosa del trail running español está en Zegama

Si hay un lugar en España que resuma lo que es el trail running, ese lugar está en el kilómetro 19,6 de la Zegama-Aizkorri, a 975 metros de altitud, entre hayedos y roca caliza. El sendero se convierte en una calzada empedrada antigua, resbaladiza y brutalmente inclinada. A ambos lados, una pared de gente que no para de gritar. Al fondo, la ermita del Sancti Spiritu. Bienvenido al tramo más mítico del trail running español.

La ermita tiene historia propia antes de que existiera la carrera. Data del siglo XV y fue durante siglos un punto de paso obligado para los peregrinos que transitaban entre Álava y Gipuzkoa. Aquí confluye un cruce de caminos relevante, con el túnel de San Adrián a escasos metros, la antigua calzada romana que conectaba ambas vertientes de la sierra de Aizkorri. Ese peso histórico, esa sensación de lugar que ha visto pasar mucho antes de que llegara el trail, forma parte del ambiente que se respira cuando te acercas. No es solo una subida. Es un sitio que ya tenía alma antes de que Kilian Jornet la pisara por primera vez.

El tramo en sí no tiene misericordia. Desde el fondo del valle hasta la ermita, el camino acumula cerca de 500 metros de desnivel en apenas 2,5 kilómetros, alternando tramos de hayedo con prados y siempre con mucha pendiente, buscando un punto en el que sobrepasar la muralla de roca. Los corredores llegan después de haber cruzado ya el Aratz y descendido el túnel de San Adrián, con las piernas acusando los primeros 18 kilómetros de una carrera que no regala nada. Y entonces empieza el ruido.

Porque Sancti Spiritu no se puede entender sin el público. Centenares de aficionados se sitúan a lado y lado de la montaña para animar a los corredores: gritos de ánimo, aplausos, piel de gallina. Miles de personas se agolpan a ambos lados del camino creando un ambiente que muchos corredores comparan con las etapas más míticas del Tour de Francia en los Alpes.

La organización pone autobús desde la plaza de Zegama para que los espectadores puedan llegar: desde las 7:30 de la mañana, con guías que acompañan al público por los 6,3 kilómetros y 450 metros de desnivel hasta el Supporter Point.

Imagen de Sancti Spiritu, la subida más icónica de Zegama / ROGER SALANOVA

Lo que ocurre en Sancti Spiritu en el año del récord da la medida de lo que significa este tramo. En 2022, Kilian Jornet cruzó la ermita en 1:43:12 —el mejor tiempo histórico hasta entonces en ese control— junto a Davide Magnini y Elhousine Elazzaoui. Los tres juntos, en un día perfecto de sol y tierra seca, ante la marea humana que llenaba cada centímetro del sendero.

Por lo que respecta a la edición femenina, Nienke Brinkman, que esa misma tarde pulverizaría el récord femenino, pasó en 1:59:01. Dos horas de carrera, 500 metros más arriba que la salida, y todavía quedaban 22 kilómetros por delante. Así es Sancti Spiritu: el punto donde la carrera lleva ya el tiempo suficiente en las piernas para que duela de verdad, y donde el ruido del público consigue, de alguna manera inexplicable, que no importe.