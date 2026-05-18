Sancti Spiritu, el lugar donde Zegama se vuelve inolvidable (año tras año)

Zegama no se acaba de entender hasta que se llega a Sancti Spiritu. El ruido empieza mucho antes de comenzar el ascenso. Primero se escucha de fondo, lejano, confuso entre los pasos y la respiración agitada de los corredores. Pero a medida que el sendero avanza, el sonido crece hasta convertirse en algo imposible de ignorar. Gritos de ánimo, bocinas, aplausos y cientos de personas apretadas a ambos lados del sendero formando uno de los pasillos humanos más impresionantes del trail running mundial.

No importa la posición y tampoco el ritmo. Cuando los corredores entran en Sancti Spiritu, todos levantan la cabeza. Allí arriba ocurre algo difícil de explicar incluso para quienes llevan años corriendo la Zegama-Aizkorri. Durante unos minutos, todo gira alrededor del ruido de la gente y de esa sensación de avanzar empujado por quienes llenan la subida. No hay silencio, apenas hay espacio y cada corredor recibe el mismo aliento, desde los favoritos hasta quienes simplemente luchan por terminar.

Las caras de quienes lo viven por primera vez son seguramente la mejor definición posible de lo que representa este punto. Hay sorpresa, incredulidad y sonrisas inevitables. Muchos miran alrededor intentando procesar lo que están viviendo. Otros simplemente se dejan llevar por el momento.

Los corredores más experimentados, en cambio, llegan de otra manera. Saben perfectamente lo que les espera. Algunos empiezan a sonreír antes incluso de llegar. Una vez allí buscan el contacto con el público, chocan manos o levantan los brazos para pedir más ruido. Porque conocen el efecto que produce pasar por allí. Kilómetro 20 de carrera y, aunque el cansancio ya pesa en las piernas, durante unos metros parece importar bastante menos.

Tove Alexandersson reconocía tras su victoria que todo lo que le habían contado sobre Zegama se había quedado corto. Que hasta que no atraviesas Sancti Spiritu resulta imposible comprender realmente lo que significa correr aquí. También Kilian Jornet dejó una de las imágenes más emotivas del día en meta. No había sido su jornada más brillante en lo deportivo, lejos de su dominio habitual, pero el catalán cruzó la meta emocionado por todo lo vivido durante el 25 aniversario de la prueba. Más allá del resultado, había vuelto a sentir esa conexión especial que convierte a Zegama en algo distinto.

Porque hay carreras espectaculares por sus recorridos. Otras por su historia. Algunas por el nivel deportivo. Pero Zegama-Aizkorri tiene algo difícil de encontrar incluso en las grandes citas del deporte: la capacidad de hacer que cada corredor se sienta parte de algo especial cuando atraviesa Sancti Spiritu.