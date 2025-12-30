Running
San Silvestre Vallecana 2025: recorrido, horario y calles cortadas en Madrid
A qué hora empieza hoy la San Silvestre Vallecana y qué calles quedarán afectadas en Madrid
La San Silvestre Vallecana 2025 de Madrid celebra este miércoles 31 de diciembre su 61ª edición. Como viene siendo tradición desde hace más de seis décadas, miles de corredores se darán cita en las calles de la capital para despedir el año disputando una última carrera.
Con inicio en la plaza de los Sagrados Corazones y final en Estadio de Vallecas, la presente edición de la San Silvestre Vallecana contará con la participación de unos 42.000 corredores repartidos en las diferentes pruebas que componen la tradicional carrera.
Los participantes de esta multitudinaria carrera atravesarán algunos de los lugares más icónicos de la ciudad a lo largo de los 10 kilómetros que componen el recorrido de la prueba. La mayor parte de estos serán de bajada, pero el último tramo presenta algún que otro repecho.
¿Cuál es el recorrido de la San Silvestre Vallecana 2025?
¿Qué calles estarán cortadas durante la San Silvestre Vallecana?
- Avenida de Concha Espina
- Serrano
- Plaza de la República Argentina
- Plaza de la Independencia
- Alcalá
- Plaza de Cibeles
- Paseo del Prado
- Plaza de Cánovas del Castillo
- Plaza Emperador Carlos V
- Avenida Ciudad de Barcelona
- Avenida de la Albufera
- Avenida del Monte Igueldo
- Martínez de la Riva
- Javier de Miguel
- Carlos Martín Álvarez
¿A qué hora empieza la San Silvestre Vallecana?
La presente edición de la San Silvestre Vallecana arrancará este miércoles 31 de diciembre a partir de las 16:50 horas (CET), momento en en que tendrá lugar el pistoletazo de salida de la primera de las oleadas. Estos son los horarios de todas las oleadas:
- Handbike y sillas de atletismo: 16:50 horas (CET).
- Corredores con marca acreditada por debajo de 50 minutos: 17:00 horas (CET)
- Corredores con marca acreditada entre 50 y 60 minutos: 17:15 horas (CET)
- Corredores sin marca acreditada o por encima de 60 minutos: 17:35 horas (CET)
El colofón final de la jornada tendrá lugar a partir de las 19:55 horas (CET), momento en el que se disputa la prueba internacional con la presencia de atletas de élite.
