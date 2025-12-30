San Silvestre Vallecana 2025: recorrido, horario y calles cortadas en Madrid

La San Silvestre Vallecana 2025 de Madrid celebra este miércoles 31 de diciembre su 61ª edición. Como viene siendo tradición desde hace más de seis décadas, miles de corredores se darán cita en las calles de la capital para despedir el año disputando una última carrera.

Con inicio en la plaza de los Sagrados Corazones y final en Estadio de Vallecas, la presente edición de la San Silvestre Vallecana contará con la participación de unos 42.000 corredores repartidos en las diferentes pruebas que componen la tradicional carrera.

Los participantes de esta multitudinaria carrera atravesarán algunos de los lugares más icónicos de la ciudad a lo largo de los 10 kilómetros que componen el recorrido de la prueba. La mayor parte de estos serán de bajada, pero el último tramo presenta algún que otro repecho.

Imagen de archivo de la San Silvestre Vallecana / EFE

¿Cuál es el recorrido de la San Silvestre Vallecana 2025?

El recorrido de la San Silvestre Vallecana 2025 / San Silvestre Vallecana

¿Qué calles estarán cortadas durante la San Silvestre Vallecana?

Avenida de Concha Espina

Serrano

Plaza de la República Argentina

Plaza de la Independencia

Alcalá

Plaza de Cibeles

Paseo del Prado

Plaza de Cánovas del Castillo

Plaza Emperador Carlos V

Avenida Ciudad de Barcelona

Avenida de la Albufera

Avenida del Monte Igueldo

Martínez de la Riva

Javier de Miguel

Carlos Martín Álvarez

¿A qué hora empieza la San Silvestre Vallecana?

La presente edición de la San Silvestre Vallecana arrancará este miércoles 31 de diciembre a partir de las 16:50 horas (CET), momento en en que tendrá lugar el pistoletazo de salida de la primera de las oleadas. Estos son los horarios de todas las oleadas:

Handbike y sillas de atletismo: 16:50 horas (CET).

Corredores con marca acreditada por debajo de 50 minutos: 17:00 horas (CET)

Corredores con marca acreditada entre 50 y 60 minutos: 17:15 horas (CET)

Corredores sin marca acreditada o por encima de 60 minutos: 17:35 horas (CET)

El colofón final de la jornada tendrá lugar a partir de las 19:55 horas (CET), momento en el que se disputa la prueba internacional con la presencia de atletas de élite.