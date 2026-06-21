Saltar a la comba: el ejercicio infantil que se convierte en el mejor aliado del corazón después de los 60

A partir de los 60 años, el cuerpo empieza a enviar señales claras de cambio: se pierde masa muscular, los huesos se vuelven más frágiles y el sistema cardiovascular necesita más cuidados. Sin embargo, la actividad física sigue siendo una de las herramientas más eficaces para frenar ese deterioro y mantener una buena calidad de vida.

Lo interesante es que no hace falta realizar entrenamientos complejos ni de alta intensidad para cuidar el corazón. De hecho, uno de los ejercicios más recomendados es sorprendentemente sencillo: saltar a la comba.

Este movimiento, que suele asociarse a la infancia, se ha convertido en una opción muy completa para personas mayores. Ayuda a elevar la frecuencia cardíaca, mejora la circulación sanguínea y fortalece el sistema cardiovascular sin necesidad de largas sesiones de entrenamiento ni equipamiento costoso. Además, también trabaja el equilibrio y la coordinación, dos factores clave para prevenir caídas en la edad avanzada.

Diversos estudios respaldan sus beneficios. Un metaanálisis publicado en Sports Medicine en 2018, que analizó varios trabajos científicos, concluyó que realizar sesiones de salto de cuerda de forma moderada puede mejorar la fuerza y la condición física en adultos mayores de 50 años. En concreto, se proponen rutinas sencillas, con varias series cortas y descansos intermedios, como una fórmula eficaz y segura.

Más allá del corazón, este ejercicio también tiene un impacto positivo en la densidad ósea, algo especialmente importante para prevenir la osteoporosis. Al tratarse de un movimiento con impacto controlado, estimula los huesos y contribuye a mantener su resistencia con el paso del tiempo.

Eso sí, no se trata de saltar sin más como en la infancia. La clave está en adaptar el ejercicio a la capacidad de cada persona. Lo recomendable es empezar con intervalos cortos, de entre 30 segundos y un minuto, e ir aumentando progresivamente. También es importante usar calzado adecuado, elegir una superficie que amortigüe el impacto y mantener una postura correcta para evitar lesiones.

La constancia es más importante que la intensidad. No es necesario practicarlo a diario, sino integrarlo de forma regular dentro de una rutina equilibrada. Y siempre conviene tener en cuenta el estado de salud individual: en casos de hipertensión, problemas articulares o afecciones cardíacas, es fundamental consultar previamente con un profesional sanitario.