SALUD
Saltan las alarmas: el hábito que millones no hacen después de los 55 y acelera la sarcopenia
Si tienes 55 años o más, deberías hacer esto todos los días para evitar la pérdida muscular
Mantenerse activo a partir de los 55 años no es únicamente una recomendación, sino una necesidad fundamental para garantizar una buena calidad de vida. Así lo aseguran entrenadores y expertos en salud, quienes insisten en la importancia de incorporar hábitos sencillos en el día a día para combatir el envejecimiento y prevenir problemas como la sarcopenia, la pérdida progresiva de masa muscular.
¿Qué es la sarcopenia y qué recomendaciones establecen los expertos para combatirla?
La sarcopenia es una enfermedad progresiva caracterizada por la pérdida generalizada de masa, fuerza y funcionalidad del músculo esquelético, asociada comúnmente al envejecimiento.
Afecta principalmente a personas mayores de 65 años, provocando debilidad, fatiga, menor movilidad y un mayor riesgo de caídas o discapacidad.
Entre las recomendaciones más destacadas, se encuentra caminar al menos 20 minutos diarios. Un gesto, aparentemente simple, que tiene un impacto directo en la salud cardiovascular, el control del peso y el bienestar general.
Además, los especialistas aconsejan optar por las escaleras en lugar de utilizar el ascensor, una práctica que ayuda a fortalecer piernas y mejorar la resistencia física.
Sin embargo, no todo es caminar. Los expertos también subrayan la importancia de hacer estiramientos suaves al levantarse y antes de dormir, con el objetivo de mantener la movilidad articular y evitar rigideces. A esto se suma el trabajo del equilibrio, fundamental para prevenir caídas.
Este conjunto de hábitos forma parte de lo que se conoce como 'envejecimiento activo', un enfoque que no solo incluye la actividad física, también el cuidado emocional, la alimentación y la vida social.
Por lo tanto, adoptar estas rutinas no solo mejora la salud física, también contribuye a una mayor autonomía y bienestar con el paso de los años. Y esto es fundamental si queremos evitar escuchar hablar a nuestros médicos de la temida sarcopenia.
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