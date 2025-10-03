Guía práctica de la Salomon Ultra Pirineu 2025: horarios, dónde ver y cómo seguir las carreras en directo

La Salomon Ultra Pirineu 2025 ya está lista para vivir un nuevo capítulo en Bagà. Del 3 al 5 de octubre, el Parque Natural del Cadí-Moixeró se convertirá en escenario de cuatro pruebas que reúnen a más de 4.000 corredores. Una cita única que se puede seguir tanto en televisión como en streaming y aplicaciones móviles.

Horarios oficiales de la SUP 2025

El fin de semana comenzará el viernes 3 de octubre con la explosiva Nit Pirineu KV®, que arrancará a las 18:30h desde el telecabina de La Molina.

El sábado 4 de octubre será el día grande con la salida de la prueba reina, la Ultra Pirineu 100K®, que comenzará a las 5:30h de la mañana desde la Plaza Porxada de Bagà. A las 9:00h será el turno de la Marató Pirineu 42K®, mientras que el domingo 5, a las 9:30h, se disputará la Mitja Pirineu 21K®, encargada de cerrar el evento.

Dónde ver la Ultra Pirineu en TV y online

La SUP100k® contará con una amplia cobertura en directo:

Televisión en catalán: el canal Esport3 emitirá la prueba reina el sábado 4 de octubre desde las 15:30h hasta las 16:30h y posteriormente desde las 17:45h hasta la llegada de las tres primeras corredoras femeninas . Una retransmisión que permitirá ver los momentos decisivos de la carrera.

el canal emitirá la prueba reina el sábado 4 de octubre desde las y posteriormente desde las . Una retransmisión que permitirá ver los momentos decisivos de la carrera. Streaming oficial: el canal de YouTube de la Salomon Ultra Pirineu ofrecerá la emisión íntegra en directo desde las 15:00h del sábado hasta la llegada del podio femenino, prevista a partir de las 18:00h.

el canal de ofrecerá la emisión íntegra en directo desde las del sábado hasta la llegada del podio femenino, prevista a partir de las 18:00h. 3Cat online: la plataforma digital de la cadena catalana ofrecerá señal en streaming sin interrupciones, accesible desde cualquier dispositivo.

Seguir la SUP desde el móvil

Además de la retransmisión audiovisual, la organización pone a disposición de corredores, familiares y aficionados una herramienta clave: la App oficial de la Salomon Ultra Pirineu. Disponible para iOS y Android, ofrece el programa completo, mapas offline de Bagà y puntos clave del recorrido, además de información logística para público y asistentes.

Para seguir en tiempo real a los atletas, la referencia será la plataforma Livetrail, que permite conocer al instante el paso de cada corredor por los distintos controles intermedios y su posición en la clasificación.

Más allá de la pantalla: Bagà se vuelca con la Ultra

Quienes se desplacen hasta Bagà podrán vivir de cerca una experiencia única. La salida nocturna del sábado es uno de los momentos más icónicos del trail mundial, con las calles abarrotadas de público y la atmósfera de montaña en estado puro. Además, puntos emblemáticos como el Refugi Vents del Cadí, la zona de Penyes Altes o la llegada al centro histórico se convierten en lugares mágicos para animar.

La combinación de cobertura televisiva, streaming global y seguimiento móvil garantiza que la Salomon Ultra Pirineu 2025 llegue a miles de aficionados en todo el mundo. Una cita imprescindible para quienes aman la montaña y quieren disfrutar de uno de los espectáculos más emocionantes del trail running internacional.