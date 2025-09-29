Salomon Ultra Pirineu, la cita de trail que reúne a miles de corredores en el corazón del Pirineo

La Ultra Pirineu es una de las grandes citas del calendario internacional de trail running y, al mismo tiempo, una de las carreras más emblemáticas que se celebran en España. Con epicentro en Bagà (Barcelona), esta prueba reúne cada mes de septiembre a miles de corredores y aficionados en el corazón del Parque Natural del Cadí-Moixeró, un escenario único por su belleza y su exigencia.

Nacida en 2009 bajo el nombre de Cavalls del Vent, la carrera adoptó la denominación actual de Ultra Pirineu en 2014, de la mano de la marca Salomon, que convirtió el evento en un referente mundial del trail. Desde entonces, se ha consolidado como una cita ineludible para muchos de los mejores corredores del planeta, además de ser un escaparate de primer nivel para dar a conocer la riqueza natural y deportiva del Pirineo catalán.

La prueba reina es la Ultra Pirineu 100K, con un recorrido de 100 kilómetros y más de 6.600 metros de desnivel positivo. Se trata de un trazado exigente que recorre cumbres, crestas y senderos técnicos, con tramos que han quedado grabados en la memoria de los participantes, como el paso por el refugio de Rebost, la Tosa d’Alp, el Niu de l’Àliga o el imponente Pedraforca, icono de la cordillera.

Para completar el desafío, los corredores necesitan no solo una gran preparación física, sino también una gestión mental sólida ante los cambios de ritmo, el clima variable y las largas horas en la montaña.

Abel Carretero, Dmitri Mitiaev y Raul Butaci, el podio de 2024 en la Ultra Pirineu / ORIOL BARTES

Alrededor de la prueba principal, la organización ha creado un festival de montaña con diferentes distancias: la Marató Pirineu (42K), la Mitja Pirineu (21K) y la Nit Pirineu, una cronoescalada nocturna que da inicio al evento y ofrece un ambiente espectacular bajo las estrellas.

De esta manera, la Ultra Pirineu se abre a todo tipo de corredores, desde élite hasta populares, manteniendo siempre la esencia de montaña y convivencia que caracteriza a la cita.

Grandes nombres en el palmarés

En su palmarés figuran nombres de referencia mundial como Kilian Jornet, Núria Picas, Emelie Forsberg, Miguel Heras o Zaid Ait Malek, símbolos de una generación que ha elevado el trail a un deporte global. La participación de figuras internacionales y la cobertura mediática han convertido a la Ultra Pirineu en una de las carreras más seguidas tanto en España como en el extranjero.

Ficha Técnica Hora de inicio : 4 de octubre a las 5:30h

: 4 de octubre a las 5:30h Hora límite : 5 de octubre a las 8:15h

: 5 de octubre a las 8:15h Distancia : 102km

: 102km Desnivel positivo : 6700m

: 6700m Asfalto : 5%

: 5% Pista : 13%

: 13% Sendero : 82%

: 82% Avituallamientos : 10 + llegada + pabellón

: 10 + llegada + pabellón Record masculino : 10h25′ (Kilian Jornet – 2021)

: 10h25′ (Kilian Jornet – 2021) Record femenino: 12h12′ (Núria Picas – 2022)

Más allá de lo deportivo, la prueba tiene un fuerte impacto local: Bagà y las poblaciones vecinas se transforman durante un fin de semana en un hervidero de actividad, con voluntarios, familias y aficionados volcados en animar a los corredores. Esa combinación de élite y ambiente popular, de exigencia y hospitalidad, ha sido clave para que la Ultra Pirineu se mantenga en la élite mundial del trail running.

En definitiva, la Ultra Pirineu es mucho más que una carrera: es un evento deportivo, cultural y social que refleja la pasión por la montaña y que proyecta el Pirineo catalán como uno de los grandes escenarios del trail internacional.