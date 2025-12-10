La Salomon Ultra Pirineu 2026: la gran fiesta del trail catalán abre inscripciones con un año de antelación

La Ultra Pirineu dio el pistoletazo de salida a su edición 2026 con la apertura de inscripciones de sus distintas distancias, un proceso escalonado que, visto lo que ocurrió el año pasado, los dorsales volaron en un mes, vuelve a poner en marcha la maquinaria de uno de los eventos más deseados del calendario nacional.

Como cada otoño, el Parque Natural del Cadí-Moixeró se convierte en el punto de mira de miles de corredores. La cita, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de octubre de 2026, volverá a reunir en las montañas del Berguedà y la Cerdanya a atletas de primer nivel y a aficionados que sueñan con medirse a uno de los recorridos más espectaculares del país.

Un formato para todos, pero con dorsales contados

La organización mantiene sus cuatro pruebas clásicas, que permiten adaptar el desafío a todos los perfiles de corredores:

Salomon Ultra Pirineu 100K®

Salomon Marató Pirineu 42K®

Salomon Mitja Pirineu 21K®

Nit Pirineu VK

El calendario de apertura de inscripciones llega de manera escalonada para evitar colapsos:

9 de diciembre , desde las 10:00 h, se han activado los dorsales para la Ultra (100 km) .

, desde las 10:00 h, se han activado los dorsales para la . 10 de diciembre , a las 10 h será el turno de la Marató (42 km) .

, a las 10 h será el turno de la . 11 de diciembre, también a las 10 h, abrirán la Mitja (21 km) y la Nit Pirineu VK.

La demanda volverá a ser altísima, pero el número de plazas no cambiará respecto a ediciones previas: 1.200 dorsales para la Ultra y la Marató, 900 para la Mitja y 200 para el kilómetro vertical. Cifras que responden a una política clara: garantizar que el impacto sobre el entorno sea mínimo y preservar la esencia del evento en un espacio natural tan delicado como el Cadí-Moixeró.

Un año para soñar… o para prepararse a fondo

Los corredores que consigan dorsal tendrán por delante casi doce meses para enfocarse en esta aventura que, edición tras edición, se ha convertido en un símbolo para el trail running catalán y un referente internacional. Un reto duro, técnico y de pura montaña que mantiene intacta su mística.

La cuenta atrás para la Ultra Pirineu 2026 ya ha empezado. Quien quiera estar en la línea de salida, mejor que no se despiste: la historia dice que los dorsales vuelan