Guía para la Salomon Ultra Pirineu 2026: fechas, recorridos, pruebas y dónde ver en directo

La Salomon Ultra Pirineu está lista para afrontar su decimoséptima edición entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre en Bagà, corazón del Parque Natural del Cadí-Moixeró. La cita, una de las más exigentes e internacionales del país, reunirá de nuevo a corredores de más de cincuenta países en cuatro distancias distintas repartidas a lo largo de tres jornadas.

El origen de la prueba se remonta a 2009, cuando nació bajo el nombre de Cavalls del Vent, inspirada en la travesía que conecta ocho refugios del parque natural. En 2014 se incorporaron nuevas distancias y la carrera adoptó el nombre de Salomon Ultra Pirineu, denominación que mantiene hasta hoy.

La Molina Nit Pirineu KV abre el programa el viernes 2 de octubre a las 18:30h, con salida desde el telecabina de La Molina hasta el refugio del Niu de l'Àliga, a 2.520 metros de altitud, en apenas 5 km y 860 metros de desnivel positivo.

El sábado 3 de octubre llega el plato fuerte del fin de semana, la Salomon Ultra Pirineu 100K, con salida a las 5:30h desde la plaça Porxada de Bagà. Son 100 kilómetros y 6.600 metros de desnivel positivo por los tramos más emblemáticos del Cadí-Moixeró, con un tiempo límite de 26 horas y media.

Jonathan Albon cruzando la meta de la Ultra Pirineu / ©SergiColome

Ese mismo sábado, a media mañana, arranca la Salomon Marató Pirineu 42K, de 42 kilómetros y 2.900 metros de desnivel.

El domingo 4 de octubre cierra el programa la Salomon Mitja Pirineu 21K, con salida a las 9:30h también desde Bagà, un recorrido de 21 kilómetros y 1.200 metros de desnivel con vistas privilegiadas a la Serra d'Ensija, el Comabona y el Pedraforca.

María Teresa La Chica ganó la Mitjà en 2025 / SERGI COLOME

El récord de Kilian Jornet que nadie ha logrado batir

El registro de referencia de la prueba reina sigue en manos de Kilian Jornet, que en 2021 firmó un tiempo de 10 horas y 25 minutos en la Ultra 100K, una marca que ninguna de las últimas ediciones ha logrado acercarse a superar.

La organización ya trabaja en cerrar la lista de élite de esta edición, con el plazo de inscripción gratuita para corredores de categoría élite cerrándose hoy 10 de septiembre.

En los próximos días se despejarán las principales incógnitas de cara a la salida del 2 de octubre.

Dónde ver la Salomon Ultra Pirineu 2026 en directo, online y por TV

En Catalunya, la carrera podrá seguirse por Esport3, con retransmisión en directo del tramo final de la SUP100K coincidiendo con la llegada de los primeros clasificados, y a través de 3CAT, que ampliaría la cobertura hasta la llegada de las primeras clasificadas femeninas.

La organización suele ofrecer también seguimiento en el canal de YouTube de Salomon y en la APP oficial de la Salomon Ultra Pirineu o en la APP de Live Trail con GPS en tiempo real de los corredores y corredoras, programa y mapas de los puntos de carrera.

Los horarios exactos de retransmisión de esta edición aún no están confirmados por la organización.