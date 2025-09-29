Todo listo para la Salomon Ultra Pirineu 2025: Bagà se prepara para una edición de récord

La cuenta atrás ha comenzado. A falta de pocos días para el inicio, la Salomon Ultra Pirineu 2025 ya tiene todo listo para celebrar su 16ª edición en el Parque Natural del Cadí-Moixeró, uno de los escenarios más emblemáticos del Pirineo catalán.

Más de 4.000 corredores participarán en alguna de las cuatro pruebas de trail programadas del 3 al 5 de octubre, con Bagà como epicentro y un ambiente que promete ser inolvidable.

La cita se ha convertido en una de las competiciones más prestigiosas del calendario internacional de trail. La salida de la SUP100k, desde la renovada Plaza Porxada, volverá a reunir a corredores y corredoras llegados de todo el mundo.

Este año, además, el recorrido ha sufrido ligeras variaciones debido a las obras en el refugio del Niu de l’Àliga, lo que añade un punto extra de expectación para quienes ya conocen la dureza del trazado original.

El KV en La Molina

El programa arrancará el viernes 3 de octubre con la Nit Pirineu KV, una explosiva carrera vertical que marca el inicio de un fin de semana de pura montaña.

El sábado llegará el turno del plato fuerte: la Ultra Pirineu 100k, con 1.300 participantes y un desnivel acumulado que pondrá a prueba la resistencia de todos. Ese mismo día, la Marató Pirineu 42k ofrecerá a otros 1.300 corredores la posibilidad de recorrer algunos de los rincones más icónicos del Cadí-Moixeró, como las Penyes Altes o Empedrats.

El domingo 5 de octubre, la Mitja Pirineu 21k pondrá el broche final con salida y llegada en Bagà.

Un cartel de lujo en la SUP

El nivel deportivo volverá a ser de primer orden, con figuras como Jonathan Albon, Azara García, Miguel Heras, Núria Picas, Pau Capell o Clàudia Tremps. Un plantel de élite que asegura espectáculo en cada kilómetro, y que se suma al gran número de corredores anónimos que convierten la prueba en una fiesta colectiva del trail.

Más allá de la competición, la Ultra Pirineu es también un motor social y económico para la comarca. Alojamientos llenos, restaurantes abarrotados y calles animadas con público y voluntarios que aportan un calor humano difícil de igualar. Bagà, un pequeño pueblo pirenaico de apenas 2.000 habitantes, se transforma cada octubre en la capital mundial del trail.

Con inscripciones agotadas desde hace meses, la Salomon Ultra Pirineu 2025 promete emociones fuertes y un ambiente único. La montaña está lista. Solo falta escuchar el pistoletazo de salida.