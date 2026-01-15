Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RUNNING

Salomon S/LAB Phantasm 3: la zapatilla que se probó en túnel de viento para arañar segundos al maratón

La tercera generación de la voladora de asfalto de Salomon estrena un upper cruzado tipo cache-coeur y una mediasuela redondeada con más optiFOAM+ (PEBA) para reducir turbulencias: la marca habla de hasta 18 segundos de ahorro en 42K

David Boti

David Boti

Salomon vuelve a entrar en el territorio más competitivo del asfalto con una idea poco habitual en el running: llevar la aerodinámica —tan manoseada en el ciclismo— al pie del corredor. Su nueva S/LAB Phantasm 3, presentada en enero de 2026, es la tercera versión de su zapatilla con placa de carbono y llega con una reconstrucción total: upper y mediasuela han sido rediseñados y probados en túnel de viento para recortar la resistencia al avance hasta en un 28% en determinados ángulos de impacto. Traducido a carrera, la firma estima un ahorro de hasta 18 segundos en un maratón corrido a ritmo 2h06 (20 km/h).

La clave está en convertir la zapatilla en una superficie “limpia”. El upper adopta una estructura tipo cache-coeur, cruzada en la parte frontal, con un botín que cubre los cordones hasta el tobillo para eliminar costuras y relieves.

En paralelo, la mediasuela apuesta por una geometría más redondeada, evitando aristas y buscando transiciones suaves entre upper y suela, justo donde se generan turbulencias cuando el pie alcanza su mayor velocidad (Salomon recuerda que puede ir al doble de la del atleta, alrededor de 40 km/h en maratonianos rápidos).

En sensaciones, la Phantasm 3 también se actualiza: incorpora más optiFOAM+ con espuma PEBA, más blanda y resiliente, y mantiene la energyBLADE de carbono con forma de “cuchara”, ahora combinada con un rocker revisado.

Además, ajusta alturas para apurar el reglamento: pasa a 39/33 mm con drop de 6 mm, dentro del límite de 40 mm fijado por World Athletics. Y lo hace rebajando gramos: 199 g (talla UK 8.5), un 10% menos que la Phantasm 2.

El proyecto se validó también con atletas (Maggie Montoya, Djilali Bedrani y Annie Rodenfels) en pruebas con y sin viento frontal de 20 km/h. Los datos apuntan a una reducción del 2,5–3% en la resistencia aerodinámica total y a un menor consumo de oxígeno frente al modelo anterior. En la guerra de las superzapatillas, Salomon elige un enfoque distinto: no solo reactividad… también aire.

