Salomon sigue expandiendo su gama gravel con la nueva Aero Blaze GRVL Gore-Tex

Salomon continúa redefiniendo la experiencia del running con la última incorporación a su gama Gravel: la Aero Blaze 3 GRVL Gore-Tex. Diseñada para corredores que buscan aventura más allá del asfalto, esta innovadora zapatilla combina el confort del running en carretera con la adaptabilidad del trail, ofreciendo un rendimiento excepcional en cualquier tipo de terreno y bajo cualquier condición meteorológica.

El movimiento Gravel es más que una forma de correr: es un estilo de vida. Ya sea recorriendo asfalto, explorando senderos urbanos o enfrentándose a caminos de grava, la gama Gravel de Salomon está pensada para quienes disfrutan del placer de correr fuera de las rutas convencionales.

Con la nueva Aero Blaze 3 GRVL Gore-Tex, los corredores urbanos pueden pasar con total fluidez de las calles de la ciudad a los entornos naturales, incluso cuando el tiempo se complica. Todo ello, formando parte de una comunidad global que valora la exploración, las experiencias compartidas y la emoción de descubrir nuevos horizontes.

VERSATILIDAD Y PROTECCIÓN

La Aero Blaze 3 GRVL Gore-Tex ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad, versatilidad y protección. Su mediasuela, fabricada con TPU optiFOAM² al 100%, proporciona una amortiguación suave y una excelente respuesta, garantizando una zancada dinámica y fluida.

Así es la nueva zapatilla Aero Blaze GRVL Gore-Tex / SALOMON

Inspirada en el diseño de los neumáticos de bicicleta gravel, su suela presenta tacos en forma de chevron de 3,5 mm en los laterales y tacos más pequeños en la zona central con compuesto específico gravel contaGRIP, que aseguran una tracción y estabilidad sobresalientes en distintas superficies. Ya sea sobre asfalto, grava suelta o terrenos más técnicos, el agarre mejorado ofrece confianza y control, facilitando cada transición.

Especificaciones técnicas: Drop : 8 mm (35 mm – 27 mm)

: 8 mm (35 mm – 27 mm) Peso : 283 g (hombre) / 233 g (mujer)

: 283 g (hombre) / 233 g (mujer) Profundidad de tacos: 3,5 mm

El sistema sensiFIT interno junto con los cordones tradicionales aseguran un ajuste preciso, mientras que la puntera y el talón reforzados protegen el pie frente a impactos. Gracias a la membrana transpirable Gore-Tex, los pies se mantienen secos y confortables incluso bajo la lluvia, permitiendo al corredor ir más allá y explorar nuevos terrenos sin límites.

Tanto si el objetivo es la velocidad como la aventura, la Aero Blaze 3 GRVL Gore-Tex está diseñada para llegar más lejos.