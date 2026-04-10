Más de 3.400 corredores se enfrentarán al desafío de la Salomon Run Barcelona

La Salomon Run Barcelona regresa este sábado 12 de abril con energías renovadas en una edición muy especial: la prueba celebra su 12º aniversario consolidada como una de las carreras más singulares de la ciudad. Más de 3.400 corredores se darán cita en Montjuïc para enfrentarse a un recorrido que va mucho más allá del cronómetro.

El programa mantiene sus formatos más emblemáticos, con las distancias de 10K y 5K, además de la espectacular Salomon Run Vertical. También regresa la 5K Family, una opción no competitiva diseñada para que familias y nuevos corredores compartan la experiencia del running en un entorno único. Esta modalidad fomenta valores como la constancia, el compañerismo y el disfrute del deporte, ofreciendo una puerta de entrada ideal para los más pequeños. El circuito coincide con el 5K tradicional, aunque adaptado a un ritmo más lúdico.

El broche final llegará en formato explosivo. En apenas unos segundos, los participantes deberán darlo todo para superar un tramo vertical de 58 escalones a máxima velocidad. Un esfuerzo breve pero intensísimo que pondrá a prueba la potencia de cada corredor.

Imagen de la Salomon Vertical Barcelonaº / SALMON

A partir de las 11h, 32 hombres y 32 mujeres protagonizarán este espectacular desenlace, en una prueba tan exigente como emocionante que promete levantar al público en cada subida.

Programa de la Salomon Run Barcelona 2026 Viernes 10 de abril: 10 a 19h – Entrega de dorsales (Ubicación: Plaça Puig i Cadafalch) Sábado 11 de abril: 07:00 a 08:30h – Entrega de dorsales (Plaza Puig i Cadafalch)

9:00h – Salida SALOMON RUN BARCELONA 5K

9:10h – Salida SALOMON RUN BARCELONA 5K FAMILY

9:30h – 1ª Salida SALOMON RUN BARCELONA 10K

9:40h – 2ª Salida SALOMON RUN BARCELONA 10K

9:50h – 3ª Salida SALOMON RUN BARCELONA 10K

11:00h – Salida carrera VERTICAL SALOMON

12:00h – Entrega de premios

Test de calzado SaLomon con la Aero Glide 4 GRVL

En esta edición de la Salomon Run Barcelona, de nuevo todos los y las corredoras tendrán acceso a zapatillas de test Salomon para poder probar e incluso correr la carrera. El modelo disponible será la nueva zapatilla de Gravel Running de Salomon, la Aero Glide 4 GRVL.

La Aero Glide 4 GRVL / SALOMON

La nueva gama GRVL de Salomon combina la amortiguación y el rebote de las zapatillas de running de asfalto con un agarre adicional inspirado en los neumáticos de bicicleta de gravel, capaz de adaptarse a una amplia variedad de superficies.

La Aero Glide 4 GRVL aporta amortiguación reactiva y confort duradero en terrenos mixtos gracias a su mediasuela de perfil alto (40 mm en el talón y 32 mm en el antepié), fabricada con energyFOAM EVO de Salomon, una superespuma con TPU que ofrece mayor rebote y mejor amortiguación a lo largo del tiempo para una carrera dinámica. Con solo 275 g, es una zapatilla ligera que te permite correr tanto como quieras.