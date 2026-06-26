Salomon repara tu ropa y mochilas desde España: el servicio que puede reducir hasta un 30% la huella de carbono de tus prendas

Salomon acaba de dar un paso más en la dirección que muchos usuarios del outdoor llevan tiempo reclamando: la posibilidad de reparar su equipamiento en lugar de sustituirlo. La marca francesa ha lanzado un programa oficial de reparación para prendas y bolsas que ya está operativo en España, junto a Reino Unido, Alemania, Italia y los Países Bajos. El servicio, que debutó en Francia en abril de 2026, llega con vocación de expandirse a otros mercados europeos en los próximos meses.

El funcionamiento es sencillo. El usuario accede a una plataforma online específica, completa un formulario de solicitud, recibe una etiqueta de envío gratuita, manda el producto al centro de reparación y lo recupera listo para usar en un plazo de entre 7 y 10 días hábiles. Salomon asume los gastos de envío en ambas direcciones; el cliente solo paga el coste de la reparación en sí.

Detrás del servicio está United Repair Center (URC), empresa especializada en la reparación de productos outdoor y lifestyle que aporta experiencia técnica en membranas impermeables, tejidos de alto rendimiento y construcciones técnicas complejas. URC cuenta con centros operativos en Ámsterdam y Londres, y acaba de inaugurar un nuevo hub en París, abierto en marzo de 2026, que refuerza la capacidad de respuesta para el mercado continental.

El programa no es solo una respuesta a la demanda del consumidor. Los datos respaldan la urgencia de este tipo de iniciativas. Prolongar la vida útil de una prenda nueve meses puede reducir su huella de carbono, agua y residuos entre un 20 % y un 30 %, según un estudio de la Environmental Coalition on Standards. Otro informe de WRAP señala que reparar un desgarro en una chaqueta impermeable, en lugar de comprar una nueva, puede evitar la emisión de más de 45 kg de CO2 equivalente, el equivalente a casi 300 ciclos de lavado en lavadora.

La convicción de Salomon

"Este programa refleja la convicción de Salomon de que nuestros productos están diseñados para rendir, perdurar y acompañar a las personas en experiencias significativas, tanto en la montaña como fuera de ella", afirma Marie-Laure Piednoir, directora global de Sostenibilidad e Impacto de la marca. "Repararlos permite que esas experiencias duren aún más".

El programa tiene además una dimensión social que merece destacarse. United Repair Center integra en sus centros programas de formación y empleo para personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de facilitar su integración en el mercado laboral. Reparar una chaqueta técnica, en este caso, va más allá del producto.

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Para el corredor de trail, el senderista o el alpinista que ya tiene una prenda de Salomon con cierto desgaste, la propuesta es directa: antes de cambiarla, repárala. Los años de uso en condiciones exigentes dejan marca, pero no tienen por qué significar el fin de un equipamiento en el que se ha invertido tiempo, dinero y experiencias.