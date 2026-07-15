Salomon renueva la S/LAB Genesis con más estabilidad y agarre para el trail running

Salomon presenta la S/LAB Genesis 2, la segunda generación de una de sus zapatillas de trail running más reconocidas, pensada para corredores de élite que buscan protección, estabilidad y comodidad en largas distancias sobre terrenos técnicos.

El modelo original se había ganado la confianza de corredores de montaña que necesitaban una zapatilla fiable en recorridos exigentes y remotos. Con esta actualización, Salomon parte de esa base para ofrecer una pisada más dinámica, una mayor estabilidad guiada y un agarre optimizado, sin renunciar a lo que hizo del modelo original una referencia.

El cambio principal está en la entresuela optiFOAM² de doble densidad, completamente actualizada para combinar una amortiguación ligera con un elevado retorno de energía. La espuma absorbe el impacto de forma progresiva y recupera su forma con rapidez, algo que favorece transiciones más fluidas sobre terrenos variados y ayuda a mantener la regularidad en las horas finales de carrera.

A este sistema se suma un activeCHASSIS™ rediseñado, que aporta estabilidad guiada sin limitar el movimiento natural del pie. La zapatilla mejora así la alineación sobre superficies irregulares sin perder la agilidad necesaria para adaptarse a cambios de ritmo o de terreno.

La parte superior estrena una construcción Matryx® Micro, tejida con fibras técnicas e hilos de Kevlar® revestidos de forma individual, que aporta resistencia frente a rocas y raíces sin sacrificar transpirabilidad ni ligereza. En el interior, la tecnología Profeel Film filtra los impactos de los elementos más afilados del terreno, suavizando la pisada sin perder sensibilidad.

Así luce la renovada S-LAB Genesis / SALOMON

Louison Coiffet, subcampeón del Mundial de Trail Running de Larga Distancia 2025 y corredor de la CCC 2026, valora así el salto respecto a la primera versión: "Comparada con la primera versión, la Genesis 2 se siente más dinámica y cómoda, especialmente gracias a la actualización de la amortiguación". Coiffet destaca también su versatilidad: "En terrenos técnicos consigue un equilibrio excelente entre precisión y confort, algo fundamental en la montaña".

La suela All-Terrain contaGRIP® incorpora tacos de 4,5 mm con una geometría renovada para mejorar la tracción sobre roca mojada, grava suelta y descensos rápidos.

La zapatilla pesa 272 gramos, con un drop de 6 mm y una altura de mediasuela de 31 mm en el talón y 25 mm en el antepié.