TRAIL
Salomon presenta la Aero Glide 4 GRVL: la zapatilla para correr entre asfalto y caminos de tierra
El modelo Aero Glide 4 GRVL apuesta por un upper que prioriza el confort, con construcción sin costuras, collar acolchado y cordones tradicionales para una pisada más segura
Salomon ha presentado la Aero Glide 4 GRVL y la envuelve en un concepto que va más allá del producto: una zapatilla de gravel como movimiento, mentalidad y comunidad.
La protagonista de esta nueva familia es una zapatilla pensada para entrenamientos mixtos. Tiene la comodidad y el rebote propios del running de asfalto, pero sumando la confianza que para terrenos imperfectos.
La Aero Glide 4 GRVL tiene una mediasuela de perfil alto que busca ese tacto “fácil” para acumular minutos: 40 mm en talón y 32 mm en antepié, con drop de 8 mm.
Salomon apuesta aquí por energyFOAM EVO, una superespuma con TPU que, está diseñada para ofrecer mayor rebote y mantener una amortiguación más constante con el paso de los kilómetros.
La suela de contaGRIP
La otra novedad está en la suela. La contaGRIP se inspira en los neumáticos de gravel del ciclismo para aportar un taqueado que no penalice en asfalto pero sí muerda cuando aparece la grava.
La idea no es convertir la Aero Glide 4 en una zapatilla de trail agresiva, sino en una "todocamino" urbana: cambiar de superficie sin pensarlo, con tracción y estabilidad suficientes para que el foco vuelva a tus sensaciones, no a evitar resbalones.
En el upper, Salomon refuerza el enfoque de confort y ajuste: construcción sin costuras, lengüeta y collar acolchados, más el conocido sensiFIT y cordones tradicionales para un cierre “de toda la vida”. Además, incorpora un mudguard protector y una sujeción del pie más precisa que en la versión de asfalto.
En báscula, la Aero Glide 4 GRVL juega la carta de la versatilidad sin disparar el peso: 275 g en hombre y 235 g en mujer.
