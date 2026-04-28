Salomon lanza una zapatilla con doble lámina de carbono: pesa 262 gramos y tiene suela inspirada en los neumáticos de bici

Salomon acaba de presnetar la GRVL Concept, un modelo que mezcla tecnología de super zapatilla con la practicidad del trail. La propuesta técnica es ambiciosa.

En el interior de la zapatilla encontramos una mediasuela de espuma supercrítica basada en PEBA, el mismo tipo de material que utilizan los modelos de carretera más rápidos del mercado. A esto se le suman dos láminas de carbono de longitud completa, que aportan reactividad, propulsión y unas transiciones del talón a la puntera notablemente más fluidas.

Salomon la define como "una zapatilla que ofrece el rebote y la velocidad que los corredores esperan de los modelos de carretera más rápidos, ahora adaptada a una mayor variedad de terrenos".

Donde la GRVL Concept se separa claramente de una zapatilla de competición en carretera es en la suela. Inspirada en los neumáticos de bicicletas de gravel, tiene tacos de solo 1,5 mm de profundidad con una geometría pensada para ofrecer tracción suficiente en tierra, grava y superficies mixtas sin perder eficiencia en asfalto.

No son los tacos de un trail de montaña, ni pretenden serlo: son los justos para salirse del camino con confianza y volver al pavimento sin sentir que vas lastrado.

El stack de 43 mm en talón y 37 mm en antepié la sitúa en la categoría de máxima amortiguación, con un drop de 6 mm que busca un equilibrio entre la naturalidad del apoyo y la protección en descensos. Todo esto en un peso de 262 gramos, cifra que, para lo que lleva dentro, resulta más que razonable.

Así luce la nueva GRVL de la marca / SALOMON

En cuanto al upper, Salomon mantiene su sistema quickLACE, que permite un ajuste rápido y seguro, combinado con una horma de puntera amplia pensada para que el pie tenga espacio real al impactar.

Además incorpora una polaina de punto integrada, ligera y discreta, que protege frente a la suciedad y los pequeños residuos en superficies sueltas. Un detalle que los que corren por caminos de tierra o gravilla agradecerán.