Salomon lanza su programa "Next Gen" para fabricar la nueva élite del trail: Lluís Puigvert, elegido

Salomon mueve ficha en el tablero del trail running internacional con un anuncio que apunta directamente al futuro: el lanzamiento del "Next Gen Trail Running Program", una iniciativa pensada para detectar, acompañar y acelerar a la próxima hornada de atletas que aspiran a competir al máximo nivel.

La primera foto del proyecto ya deja un nombre propio para el público español: Lluís Puigvert, ganador de la Olla de Núria 2025 y una de las grandes promesas con proyección internacional, ha sido seleccionado entre los nueve jóvenes talentos europeos que integrarán esta edición inaugural.

Su presencia no es casualidad: Puigvert llega tras una trayectoria temprana repleta de resultados, con títulos nacionales, éxitos en Campeonatos del Mundo Youth de Skyrunning, victorias en el Youth Competitive Circuit y esa conquista en Núria que le colocó en el escaparate de las carreras con pedigrí.

Lluís Puigvert, durante las pruebas / SALOMON

El programa está dirigido a corredores y corredoras de 18 a 25 años con potencial de rendimiento y capacidad para evolucionar hacia la competición internacional con objetivos ambiciosos. La selección, de hecho, se ha construido desde un filtro exigente: 17 atletas fueron invitados a un proceso de evaluación que combinó pruebas de laboratorio y test outdoor.

El protocolo incluyó mediciones de VO₂ máx., esfuerzos cronometrados en subida y bajada, además de entrevistas individuales para entender no solo la forma, sino el fondo.

El futuro talento del trail europeo

Salomon se quedó con nueve perfiles que, sobre el papel, mezclan talento, juventud y especialización. El listado reúne a Axelle Genoud (Suiza), 12ª en el Mundial de Mountain & Trail Running Up & Down 2025; Ida Waldal (Noruega), figura multidisciplinar entre el skyrunning y el esquí de montaña, con el foco puesto en sus primeros Juegos Olímpicos en Milán; Emilia Platt (Reino Unido), con pasado en cross y buenos registros en pista; o Agnes Josefsson (Suecia), ganadora del 50K Kullamannen by UTMB.

Completan la nómina Antoine Thiriat (Francia), especialista técnico con resultados en 6000D, Templiers y Transvulcania; Pablo Van Hoorn (Países Bajos), con velocidad de asfalto y rendimiento en montaña; Maximilian Meusburger (Austria), referente youth del skyrunning; y Matt Knowles (Escocia), perfil versátil también vinculado al esquí de montaña.

Salomon plantea un acompañamiento integral que incluye concentraciones de entrenamiento, workshops técnicos, apoyo en nutrición, recuperación, prevención de lesiones y fortaleza mental, además de la participación en competiciones de primer nivel.

El laboratorio de la Next Gen / SALOMON

"El programa Next Gen nace para cubrir una de las principales carencias del trail running actual: la transición entre el talento local prometedor y las exigencias de la competición internacional", resume Christian Meier, Performance Program Manager de Salomon, poniendo el acento en lo que diferencia este plan de un simple campus: integración completa durante toda la temporada dentro de la estructura de alto rendimiento de la marca.

Noticias relacionadas

"Next Gen" busca ser algo más que una etiqueta: un carril rápido, pero con método, para que nombres como Puigvert no solo ilusionen, sino que se conviertan en rendimiento sostenido cuando llegue la hora de medirse con la élite mundial.