Salomon lanza la Genesis 2 con un chasis rediseñado para terrenos técnicos

Salomon presenta la Genesis 2, una zapatilla de trail running versátil diseñada para ofrecer confianza, comodidad y rendimiento en una amplia variedad de terrenos. Gracias a su amortiguación dinámica, mayor estabilidad y protección duradera, todo ello en un conjunto ligero pensado para recorrer largas distancias, la Genesis 2 se convierte en una compañera fiable para cualquier aventura.

Basándose en el ADN de la Genesis original, esta nueva versión perfecciona la plataforma con un comportamiento más dinámico, un agarre mejorado y una construcción renovada del chasis, para proporcionar una pisada más fluida y segura incluso en los terrenos más exigentes.

En el corazón de la Genesis 2 se encuentra una mediasuela optiFOAM actualizada, que proporciona aterrizajes más amortiguados y un retorno de energía más reactivo, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad necesaria en terrenos técnicos. Combinada con una geometría rocker optimizada, la plataforma favorece transiciones más suaves y una zancada más dinámica, ayudando a los corredores a mantener el ritmo y la eficiencia sobre superficies variadas y desniveles cambiantes.

Para reforzar la confianza sobre terrenos irregulares, Salomon ha rediseñado el sistema activeCHASSIS. Integrado en la construcción de la mediasuela, proporciona una guía y estabilidad adicionales sin limitar la libertad de movimiento, permitiendo una pisada natural y segura en pasos técnicos, descensos rocosos y superficies inestables.

n la suela, la renovada All Terrain contaGRIP ha sido desarrollada para ofrecer una tracción fiable en cualquier condición. Gracias a un nuevo diseño de los tacos, con una profundidad de 4 mm, mejora el agarre en todo tipo de terrenos.

El upper incorpora una construcción Matryx, ligera y transpirable, confeccionada con fibras técnicas de alta resistencia a la abrasión que mantienen la ventilación y la flexibilidad. Diseñado para soportar los entornos más exigentes, combina una gran durabilidad con un elevado nivel de transpirabilidad, lo que hace que la Genesis 2 sea especialmente adecuada para climas cálidos, condiciones húmedas y largas jornadas en la montaña.

Especificaciones técnicas de la Salomon Genesis 2

El peso de la Genesis 2 es de 281 gramos en talla UK 8.5 para hombre y de 241 gramos en talla UK 6.5 para mujer, con un drop de 8 mm.

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La altura de la mediasuela es de 33,5 mm en el talón y 25,5 mm en el antepié, mientras que la profundidad de los tacos se sitúa en 4 mm.