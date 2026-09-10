Salomon e Ironman firman una alianza histórica de cinco años

Salomon, la marca moderna de deportes de montaña y estilo de vida, e IRONMAN, líder mundial del triatlón, han anunciado una nueva alianza de cinco años que une a dos marcas icónicas en torno a una visión compartida sobre el futuro de los deportes de resistencia.

A partir de 2027, la colaboración se extenderá a eventos de todo el mundo y combinará la experiencia de Salomon en innovación para el running de alto rendimiento con la comunidad global de IRONMAN. Como parte del acuerdo, la marca francesa se convertirá en Title Partner del Campeonato del Mundo IRONMAN 2027 en Kona, Hawái, un hito importante en su creciente presencia en el ámbito de los deportes de resistencia.

"Los atletas ya no se definen por un único deporte. Corren en carretera, compiten en la montaña, afrontan triatlones y buscan continuamente nuevas formas de superarse. La resistencia se ha convertido en un estilo de vida. Para Salomon, unir fuerzas con IRONMAN es un paso natural", explica Guillaume Meyzenq, presidente de Salomon.

A partir de 2027, Salomon se convertirá en Global Premier Partner de IRONMAN hasta 2031, con derechos exclusivos en las categorías de calzado de rendimiento, ropa y bolsas técnicas dentro del ecosistema IRONMAN.

La colaboración se reforzará mediante acuerdos como title partner y presenting partner en varios de los eventos más emblemáticos de IRONMAN en Estados Unidos y Europa, entre ellos Oceanside, Texas, Chattanooga, Lanzarote, Lake Placid, Oregón y Jones Beach. Además, en cada uno de los eventos incluidos en la alianza, el circuito de carrera a pie pasará a llamarse Salomon Run Course.

"IRONMAN y Salomon compartimos la convicción de que los deportes de resistencia liberan el potencial humano. La trayectoria de Salomon, su experiencia en rendimiento y su filosofía centrada en la comunidad convierten a la marca en un socio natural para IRONMAN", señala Scott DeRue, CEO de The IRONMAN Group.

Más allá del producto, Salomon aportará su experiencia en rendimiento humano a través de su plataforma Service to Athlete y su Performance Program, dirigido por el científico del deporte Aitor Viribay, trabajando en áreas como la biomecánica, el entrenamiento, la nutrición y la recuperación.

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La colaboración se extiende hasta 2031 e incluye derechos exclusivos en calzado de rendimiento, ropa y bolsas técnicas, el Title Partnership del Mundial de Kona durante toda su vigencia, acuerdos de title y presenting partner en una selección de eventos IRONMAN e IRONMAN 70.3 en todo el mundo.