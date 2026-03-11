Salomon ficha a la estrella sueca Tove Alexandersson, la campeona que destrozó el Mundial

Salomon ya tiene a una de las corredoras más impactantes del momento. La marca ha anunciado el fichaje de Tove Alexandersson, una incorporación de una atleta capaz de dominar escenarios muy distintos y de convertir su llegada al trail en un fenómeno inmediato.

La carta de presentación reciente de la sueca fue salvaje. En el Mundial de Trail Running de Canfranc-Pirineos 2025, Alexandersson conquistó el oro en la prueba de short trail con un tiempo de 5:04:20 y una ventaja de casi 34 minutos sobre la segunda clasificada, la española Sara Alonso. Además, la sueca cerró la carrera en la 17ª posición absoluta, un dato que terminó de explicar la magnitud de su rendimiento.

Ese resultado disparó todavía más el interés del trail por una corredora que, en realidad, llevaba años compitiendo a nivel mundial en otras disciplinas. Tove Alexandersson ha ganado títulos globales en seis deportes distintos y su nombre está ya grabado con fuerza en la historia de la orientación.

Tove Alexandersson, atleta de Salomon / SALOMON

Tove, 23 oros en Mundiales de orientación

La sueca suma 23 oros mundiales en orientación, un registro que la coloca entre las figuras más dominantes que ha dado este deporte y que ayuda a entender por qué su aterrizaje serio en las carreras de montaña genera tanta expectación.

El fichaje por Salomon es una apuesta estratégica por una atleta diferencial. Antes de su golpe en Canfranc ya había dejado señales muy serias en la montaña: fue campeona del mundo de skyrunning en 2018, ha brillado también en esquí de orientación, esquí de montaña y SkySnow.

Tove es la atleta que rompió el Mundial, la especialista en orientación que ha demostrado que también puede mandar en el trail de máximo nivel, y la competidora que todavía parece tener margen de crecimiento en esta disciplina.

Noticias relacionadas

Salomon ha fichado a una campeona que ya ha demostrado que puede reventar un Mundial de Trail y que ahora tiene estructura, escaparate y respaldo para ir todavía más lejos.