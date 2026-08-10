¿Sales a correr con calor? Estas son las claves para entrenar con más seguridad

Agosto pone a prueba la constancia de cualquier corredor, ciclista o aficionado al gimnasio. Cuando el calor se dispara, mantener la rutina exige cambiar el plan y escuchar más al cuerpo. Entrenar igual que en un día templado puede aumentar la fatiga y dificultar la recuperación, por lo que la prioridad debe ser adaptar la sesión a las condiciones.

Una de las alternativas más seguras en los episodios de calor intenso es trasladar el entrenamiento a un espacio climatizado, con temperatura y humedad controladas. Clubs DiR recuerda, apoyándose en la guía "Heat and Health" de la Organización Mundial de la Salud, que este tipo de entorno resulta especialmente útil para sesiones de fuerza o de intensidad moderada. Luis Enrique Conde, director técnico de la cadena, aconseja reducir la exigencia en los días más duros y ampliar las pausas entre series cuando el trabajo sea especialmente intenso.

El calentamiento también merece más tiempo del habitual. Una entrada progresiva en la sesión facilita la adaptación al cambio de temperatura entre la calle y el interior. Al terminar, conviene alargar la vuelta a la calma para no salir de golpe al exterior con la frecuencia cardiaca todavía elevada o con una sensación acusada de fatiga.

La hidratación es otro de los puntos que no admite descuidos. Beber agua antes, durante y después del ejercicio ayuda a sostener una correcta hidratación, que debe cuidarse durante toda la jornada. Frutas y verduras frescas pueden aportar además una cantidad relevante de agua. La ropa también suma: prendas ligeras y transpirables favorecen la evaporación del sudor, mientras que las excesivamente compresivas pueden resultar incómodas cuando sube la temperatura.

Quienes entrenen en instalaciones con piscina pueden utilizar un baño refrescante al final de la sesión como parte de una transición más cómoda después del esfuerzo. DiR señala que esta práctica puede ayudar a rebajar la sensación de calor y de cansancio muscular.

Si el entrenamiento es al aire libre, la hora y el lugar pasan a ser decisivos. La recomendación es evitar las horas centrales del día y salir a primera hora de la mañana o al final de la tarde. También interesa alejarse, cuando sea posible, de zonas urbanas con mucho asfalto y buscar parques, playas o áreas de montaña, donde el entorno puede resultar más llevadero.

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Correr sin camiseta puede parecer tentador, pero una prenda técnica ligera aporta protección frente a la radiación solar durante actividades prolongadas. El objetivo en plena ola de calor no debería ser cumplir el entrenamiento a cualquier precio, sino mantener la continuidad sin convertir una sesión de agosto en un riesgo innecesario.