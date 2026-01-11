Said Mechaal pulveriza el récord de España de 10K y lanza un dardo: "Todo es gracias a Estados Unidos y a mi club"

Said Mechaal ya es historia del atletismo español. El fondista firmó este 11 de enero en Valencia un espectacular 27:24 en 10 kilómetros, nuevo récord de España, mejorando los 27:41 que había establecido Ilias Fifa en la capital del Turia el pasado año. Un registro de élite mundial que confirma su progresión… y que llega acompañado de un mensaje tan claro como incómodo.

"Llevaba tres semanas entrenando sin ninguna molestia y lo teníamos claro. Le dije a mi entrenador que salía para 27:30 y 27:20 y al final es lo que ha pasado", explicó tras cruzar la meta. Mechaal reconoció que el inicio fue rápido, pero que la carrera se jugaba en el grupo: "Tienes que salir con el grupo. No puedes correr solo. El ritmo tenía que ser 2:42–2:43. Contento porque al final salió bien como toca".

Más allá del récord, el atleta quiso subrayar el proceso que le ha llevado hasta aquí. Y ahí apareció el tono crítico. "Estoy muy agradecido a la gente que ha creído en mí durante todos estos años, que básicamente ha sido Estados Unidos. Es quien más me ha apoyado”, afirmó sin rodeos.

Becas rechazas en España

Mechaal no escondió su decepción con el sistema español. "Aquí en España me han rechazado muchas veces la beca del CAR de Madrid cuando estaba aquí, sin ninguna ayuda”, lamentó. Una realidad que contrasta con su actual nivel competitivo y con una marca que le sitúa entre los mejores fondistas europeos.

El atleta quiso rescatar nombres propios que han estado a su lado. "Mi club, el ADA Calvià-Vistasol, me apoyó cuando no tenía nada, antes de irme a Estados Unidos", recordó. Y puso el foco en su entrenador americano: "Llevo tres o cuatro meses en España, pero todo el trabajo ha sido de Estados Unidos. Son ellos los que me han formado y me han dado la oportunidad de llegar a este nivel”.

El mensaje final fue contundente: "Todo es gracias a Estados Unidos y a mi club. Lo quiero dejar muy claro". El récord de España de 10K ya tiene nuevo dueño. La pregunta ahora es si el atletismo español sabrá reaccionar a tiempo para no volver a llegar tarde al talento.