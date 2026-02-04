Saccardi impone su ley en Baqueira

En el corazón del Valle de Arán, bajo un cielo cambiante y en un escenario de postal helada, Baqueira Beret ha vuelto a ser epicentro del esquí alpino europeo con la disputa del segundo Slalom de la Copa de Europa en el Stadium Fernández Ochoa. Una pista técnica, firme y bien trabajada que ha exigido lo mejor de cada corredor. Y entre todos, uno ha brillado con luz propia: el italiano Tommaso Saccardi, que con su victoria no solo conquistó el trazado aranés, sino también el liderato del circuito continental.

La jornada del 4 de febrero arrancó con condiciones óptimas para una carrera de alto nivel: nieve dura, visibilidad irregular por momentos y un trazado dibujado al milímetro por el equipo suizo. En esa primera manga, marcada por la precisión y la agresividad necesaria para sobrevivir entre puertas estrechas y transiciones técnicas, Saccardi ya marcó territorio con un registro de 55.39. Le siguió de cerca el francés Hugo Desgrippes, vencedor del día anterior, y el sueco Adam Hofstedt. Pero lo mejor estaba por venir.

La segunda bajada lo cambió todo. Ahí fue donde Saccardi demostró por qué está llamado a dar el salto definitivo a la Copa del Mundo. Se adaptó como nadie al trazado suizo, exigente, dinámico, con distancias cortas y ritmo alto. “Estoy muy feliz por cómo he competido hoy. Ha sido difícil, pero he hecho una buena segunda manga. En la primera he cometido algunos errores en la parte intermedia, pero estoy muy feliz por el resultado y toca seguir en esta tendencia positiva”, explicaba el italiano al cruzar la meta .

Su tiempo total, 1:58.13, dejó sin opciones al resto. Hugo Desgrippes finalizó a +1.26 y Antoine Azzolin, también francés, completó el podio a +1.44. Todos ellos con experiencia en Copa del Mundo, lo que da aún más valor al rendimiento de Saccardi.

Detrás, la afición local seguía con atención cada bajada de los españoles. Juan del Campo fue el primero en salir en la segunda manga, sin apenas referencias, y logró conectar una buena línea en un trazado que pedía energía constante y cabeza fría. Finalizó en la 20ª posición a +3.85. “La manga ha sido bastante complicada, con las distancias muy cortas, ritmo muy alto, no puedes parar de moverte… La visibilidad de la pista cambió mucho los primeros dorsales y eso lo hacía incluso más complejo porque no veías por dónde tenías que entrar”, relataba en streaming. Y añadía: “Hoy estaban mejor las condiciones. Me voy con los primeros puntos de Copa de Europa de la temporada, un hecho muy positivo, consiguiéndolos en casa” .

Quim Salarich, por su parte, terminó en el top 15 (+3.24). En la primera manga mostró un gran esquí pese a un error inicial. En la segunda, se enfrentó a un trazado que no se ajustaba a sus preferencias: “Lo he visto bastante complejo: un trazado muy estrecho, girado, arrítmico, todo lo contrario a lo que me gusta a mí. Creo que me he defendido bastante bien a pesar de ello. Ahora ya 100% concentrado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina” .

Más allá del resultado, la prueba volvió a poner en valor la capacidad organizativa de Baqueira. El equipo de pistas, derrapadores, voluntarios y clubes locales trabajaron sin descanso para mantener la nieve en condiciones competitivas. El trazado del Stadium Fernández Ochoa —homenaje en nombre al oro olímpico— se mostró exigente pero justo, recibiendo elogios tanto de la FIS como de los propios corredores.

No es casualidad. Baqueira se consolida como sede de referencia para eventos internacionales. Wim Rossel, responsable de la Copa de Europa masculina de la FIS, confirmó que se cumplieron todas las expectativas. Y desde la RFEDI, su presidente May Peus España, apuntó que “la FIS está interesada en disputar más eventos de Copa de Europa en estaciones españolas”, agradeciendo el compromiso de la estación y del territorio.

El trabajo conjunto de instituciones como el Conselh d’Aran, el Ajuntament de Naut Aran, la Diputació de Lleida y el Consell Català de l’Esport, junto a Movistar y otros patrocinadores, ha sido clave para el éxito del evento. Así lo resumía Xavi Ubeira, director comercial de Baqueira: “El éxito organizativo ha sido posible gracias a la implicación de todos” .

En lo deportivo, la clasificación general de la Copa de Europa se aprieta. Saccardi lidera ahora con 370 puntos, por delante del francés Auguste Aulnette (358) y un trío de perseguidores con 350: Hans Grahl Madsen (NOR), Jakob Greber (AUT) y el propio Desgrippes.

Con la mirada puesta en próximas citas del circuito, Baqueira despide así su segunda edición consecutiva del Slalom de la Copa de Europa con nota alta. Alta montaña, alta competición. Y un nombre que se queda grabado en la nieve: Tommaso Saccardi.