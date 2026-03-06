Ryan Reynolds cuenta cómo fue correr la Maratón de Nueva York y por qué decidió hacerlo: "Entrenaba casi todos los días"

Ryan Reynolds (Vancouver, 1976) es un popular actor, guionista y productor de cine. El intérprete canadiense es una de las estrellas más conocidas de Hollywood, ya que ha sido protagonista de éxitos de taquilla como 'La proposición' o la trilogía de 'Deadpool'.

Durante su filmografía, Reynolds se ha mantenido en forma para ponerse en el papel de diferentes superhéroes y personajes de acción. No obstante, la mayoría de espectadores desconocen su faceta como corredor de maratones.

La Maratón de Nueva York es una de las más importantes del mundo. Este evento deportivo reúne anualmente casi 60.000 participantes y más de 2 millones de espectadores que siguen cada edición.

En 2008, el actor completó la prueba en un tiempo de 3 horas y 50 minutos. Reynolds registró una buena marca para ser un corredor aficionado, especialmente para alguien que no había realizado carreras de larga duración, hasta ese momento.

Ryan Reynolds vestido como Deadpool. / GQ.

Previamente, el artista escribió un artículo en el 'Huffpost' explicando por qué iba a correr la Maratón de Nueva York: "Mi esperanza es que la historia de mi padre combinada con mi propio objetivo de convertirme en la primera persona en la historia en sollozar incontrolablemente durante 42 kilómetros seguidos, pueda inspirarte a dar algo también".

En el texto, Reynolds explica cómo fue su experiencia, con su característico humor: "Entrenaba casi todos los días. Corría como un loco toda la mañana. Desde que descubrió la secundaria, ninguna tortura había sido tan efectiva".

A pesar de las dificultades, el actor reveló por qué tomó esta iniciativa de forma voluntaria: "En nombre de mi padre, Jim Reynolds, quien ha pasado los últimos 15 años en una lucha a vida o muerte contra la enfermedad de Parkinson".

"Despertarme a las 4:30 a. m. y correr entre 17 y 37 kilómetros ha sido simplemente horrible", asegura el actor. Sin embargo, encontró la motivación en su padre y en su compañero de profesión, Michal J. Fox, que también padece la enfermedad de Parkinson.

"Como tantos antes que yo, me resultó imposible no conmoverme con su historia de fuerza abrumadora, pasión y compromiso incansable para ayudar a quienes padecen esta insidiosa enfermedad", reconoció. Además, la experiencia sirvió para recaudar fondos para la fundación de Fox.