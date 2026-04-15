Ni rutinas complejas ni gimnasio: lo que debes hacer a partir de los 50, según entrenadores

A partir de los 50 años, seguir entrenando como siempre es un error. Llegada dicha edad, es el momento en el que llega un cambio de rutina. Y eso no quiere decir dejar de hacer ejercicio con regularidad, sino hacer menos pero mejor.

El error al entrenar después de los 50 (y cómo hacerlo bien)

Entrenadores coinciden en que superados los 50 años, ya no es tan necesario como antes practicar ejercicios o rutinas complejas, sino que lo más recomendable es simplificarlo todo y centrarse en llevar a cabo ejercicios de core bien ejecutados.

Con el tiempo el cuerpo pierde masa muscular y el metabolismo se ralentiza. Y de ahí sale la idea principal de cómo cambia la forma de entrenar: no hay que hacerlo más duro o con mayor intensidad, sino con una mayor inteligencia.

Es por eso que se sugiere mantener ejercicios de fuerza pero de una mayor simpleza, pues al fin y al cabo este modelo ayuda mucho a mantener músculo, proteger articulaciones y en general mejorar la calidad de vida. Y también enfatizar el core, ya que ayuda en dolores musculares e incluso períodos de cambios hormonales.

Enfoque selectivo de atletas mayores multiétnicos que realizan ejercicios sincronizados en plataformas de escalones en el gimnasio. / Archivo

Con esto en mente, los ejercicios de fuerza que se recomiendan son sentadillas, zancadas y peso muerto, con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana. Asimismo, para el core la clave está en planchas (adaptadas), bird dog y ejercicios de control y respiración.

Y a la hora de realizar los ejercicios, la clave está en hacerlos con la mayor técnica, control y precisión posible. Ya no se buscan tantas repeticiones a partir de los 50, lo que se busca es que el entrenamiento sea efectivo y beneficioso para la persona a un nivel más allá del estético.

Si se tiene toda esta base en cuenta, lo que se logrará será una transición muy adecuada de la rutina física. A todo el mundo le gusta verse bien, pero la realidad es que no hay nada más importante que mantener una buena salud a largo plazo.

¿Qué te parecen estos ejercicios? ¿Estabas encontrando dificultades para transicionar en tu modelo físico? Recuerda: A partir de los 50, el objetivo ya no es rendir más… sino moverse mejor y durante más años. Y eso no se consigue con más ejercicios, sino con los adecuados.