Ni rutinas complejas ni dietas extrañas: un estudio revela qué necesitas para ganar brazo

Si crees que realizando rutinas complejas vas a conseguir esos brazos musculados que tanto deseas, la ciencia sugiere que podrías estar perdiendo el tiempo. Y es que un estudio de Men's Health señala que los principiantes en la materia se benefician de un trabajo más 'conservador'.

Qué debes saber a la hora de entrenar tus brazos

El estudio en cuestión se llevó a cabo durante 14 semanas con un grupo de personas sin experiencia previa en entrenamiento de fuerza. Las primeras 6 semanas se siguió un modelo idéntico de trabajo para todos, pero después se realizó una división por categorías.

Uno de los grupos siguió trabajando con la rutina original, otro añadió un mayor número de series y otro se dedicó a cambiar constantemente los ejercicios realizados. En última instancia, hubo otro grupo que se valió de una combinación de las estrategias.

Los resultados de las primeras 6 semanas fueron bastante claros para todos los participantes: de forma generalizada, se pudo encontrar un aumento del 4% de la masa muscular concentrada en la parte superior del cuerpo. Pero luego llegó la sorpresa.

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El estudio reveló que no hubo beneficios claros para el crecimiento de bíceps o tríceps en los grupos que posteriormente aumentaron la complejidad o la cantidad de series ejecutadas. Y eso en parte se debe a que el desarrollo individual de cada persona se mostró muy variable.

Con este contexto, el estudio concluyó que una vez que alguien empieza a entrenar, es más importante mantener el mismo nivel de constancia y esfuerzo que buscar rutinas complejas o de una mayor ambición.

Por lo tanto, si uno está empezando a entrenar brazo, lo más importante que se puede hacer de primeras es encontrar ese set de ejercicios con el que encontrarse cómodo y que trabaje las partes específicas del brazo que interesan.

¿Quiero decir esto que con el tiempo no beneficia de ninguna manera el hecho de entrenar más 'duro'? No necesariamente, pero la realidad es que a menos que se ejecute un plan muy bien diseñado y a conciencia, la constancia de una rutina básica es todo lo que se necesita para conseguir resultados positivos.