La rutina de Tom Holland (30 años) para tener los músculos de Spider-Man: "No sé de quién fue la idea de ponerlo tanto sin camiseta, pero gracias"

'Spider-Man: Brand New Day' está siendo una de las películas del año, si no la más importante de todas. A nivel recaudatorio, la cinta del superhéroe favorito de muchos ha firmado más de 1.100 millones de dólares desde su estreno y ya es la película más taquillera del año, algo que parece que solo podría desbancar 'Avengers: Doomsday' a finales de año.

Sin hacer ningún espóiler indeseado, hay una varias escenas que se han popularizado en redes sociales en la que aparece Peter Parker, es decir Tom Holland, con un físico muy marcado, como nunca antes se había visto en una película reciente del arácnido. Tanto es así que en redes se leen mensajes del estilo: "Muy buena la trama de la película, no sé de quién carajo fue la idea de poner a Tom Holland medio en pelotas tantas veces pero gracias" o "vaya pedazo de físico se calza".

'Spider-Man: Brand New Day' ya es la película más taquillera de 2026. / Marvel

Por eso, al salir del cine muchos se preguntan qué tipo de entrenamiento ha seguido el actor británico para conseguir esos abdominales y un cuerpo tan marcado. El propio Holland ha reconocido que se preparó especialmente para este filme, y no es para menos, pues es el primero en el que Peter ya no es un estudiante de instituto y hace verle más maduro.

Aunque suene muy bien, la realidad es que el actor lo pasó mal a la hora de grabar algunas escenas determinadas, pues probó de practicar la deshidratación para conseguir verse más marcado. Primero, bebió mucha agua durante los días previos al rodaje para cortar drásticamente el día anterior a las escenas, aunque asegura que "solo consiguió ponerse de muy mal humor" y no lo recomienda.

Entrenamiento Cindy

Tom Holland lleva años preparándose para interpretar a Spider-Man. De hecho, en entrevistas suyas de muy joven explica que algún día querría ponerse en el traje del superhéroe en una película, un deseo que consiguió llevar a cabo a partir de 'Capitán América: Civil War', en 2016.

Tom Holland lleva años preparándose para interpretar a Spider-Man. / Marvel

Para ello, ha ido entrenando el cuerpo para adaptarlo a lo que debería ser un personaje de Marvel y lo ha hecho a través de rutinas específicas, sobre todo en momentos de poco tiempo (Tom Holland lleva años apareciendo hasta en la sopa): "Yo hago un entrenamiento de CrossFit que se llama Cindy", señalaba en el pasado.

En su caso, reveló que se centra en tres ejercicios muy básicos, pero que al repetirlos hasta la extenuación generan un cambio físico. Así, Holland se centra en un circuito de cinco dominadas, diez flexiones y 15 sentadillas, pero lo hace hasta que el cuerpo dice basta, consiguiendo un esfuerzo gigante en un breve tiempo de unos 20 minutos.

Quienes lo han probado aseguran que se trata de algo muy cansado y que es necesaria una buena forma física para soportar series repetidamente y sin descanso. En el caso de Spider-Man, el récord personal "son 27 rondas", es decir, más de una ronda por minuto.

Más allá de esto, también ha tenido que someterse a los ejercicios clásicos de gimnasio, como el press de banca, el militar o el peso muerto, además de sesiones HIIT (de alta intensidad cardiovascular), además del trabajo en cuanto a parkour y acrobacias con el equipo de la película.