SALUD
Así es la rutina TABATA de Salma Hayek: 15 minutos al día para mantenerse en forma
Entrenar mejora la resistencia para jornadas largas de grabación y beneficia la gestión física antes de entrar a escena
Salma Hayek (Veracruz, 1966) es una popular actriz mexicana, conocida por desarrollar su trayectoria en Hollywood. Durante su carrera, ha estado nominada a los premios Oscar, BAFTA y Globos de Oro, entre otros.
La intérprete ha participado en más de 60 películas, es productora cinematográfica y colabora como imagen de diversas marcas. Esta exigencia conlleva largos periodos fuera de casa, buscando soluciones para mantenerse en forma y contar con la energía suficiente para afrontar un rodaje.
En este contexto, las rutinas de entrenamiento rápidas y sin equipamiento son fundamentales para ejercitarse sin depender de un gimnasio. Entrenar mejora la resistencia para jornadas largas de grabación y beneficia la gestión física antes de entrar a escena.
Por este motivo, el entrenador personal Julio Cruces ha diseñado una rutina de entrenamiento que se realiza en 15 minutos. La metodología Tabata fue creada por el Dr. Izumi Tabata en Japón, en la década de los noventa.
Esta rutina activa todo el cuerpo, aumenta la fuerza y mejora el rendimiento cardiovascular en poco tiempo. Para ello, se utiliza una programa de alta intensidad por intervalos (HIIT). En este caso, la rutina de entrenamiento Tabata consta de 7 ejercicios de 20 segundos cada uno con 10 segundos de descanso entre sí.
Rutina Tabata de Salma Hayek en 15 minutos
- Flexiones: Ejercicio clásico con el que trabajarás pecho, tríceps, hombros, abdomen y estabilidad. Colócate boca abajo, apoyando las palmas al ancho de los hombros. Evita hundir la cadera y alinea el cuerpo, flexiona los codos y baja el pecho sin tocar el suelo.
- Plancha con brazo extendido: Con este ejercicio fortaleces el tren superior y mejoras la estabilidad. Colócate como si fueras a hacer una flexión, eleva un brazo y mantén la posición. Repite 20 segundos por cada brazo.
- Escaladores: Colócate en posición de plancha y lleva al pecho una rodilla de forma rápida, alternando con la otra. De esta forma trabajarás la coordinación, la resistencia, el abdomen y las piernas.
- Sentadillas: Colócate de pie con los pies separados, tomando de referencia el ancho de los hombros. Flexiona las rodillas, manten el pecho erguido y baja como si fueras a sentarte. Después, impúlsate hacia arriba y repite el movimiento.
- Burpees: Comienza de pie, baja hasta el suelo en cuclillas, apoya las manos y realiza una flexión y vuelve a colocarte de pie, salta con los brazos arriba y repite el ejercicio. Este ejercicio completo trabaja todo el cuerpo, sobre todo brazos, piernas y core.
- Plancha Jack: Colócate en posición de plancha alta, apoya una pierna en suelo mientras abres y cierras la contraria, alternando. Mantén el abdomen firme y la espalda recta, trabajarás glúteos, core y coordinación.
- Plancha dinámica: Colócate en posición de plancha alta, apoyando las manos. Bajo un brazo para pasar a hacer una plancha sobre los antebrazos, alterna y repite.
