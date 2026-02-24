Así es la rutina TABATA de Salma Hayek: 15 minutos al día para mantenerse en forma

Salma Hayek (Veracruz, 1966) es una popular actriz mexicana, conocida por desarrollar su trayectoria en Hollywood. Durante su carrera, ha estado nominada a los premios Oscar, BAFTA y Globos de Oro, entre otros.

La intérprete ha participado en más de 60 películas, es productora cinematográfica y colabora como imagen de diversas marcas. Esta exigencia conlleva largos periodos fuera de casa, buscando soluciones para mantenerse en forma y contar con la energía suficiente para afrontar un rodaje.

En este contexto, las rutinas de entrenamiento rápidas y sin equipamiento son fundamentales para ejercitarse sin depender de un gimnasio. Entrenar mejora la resistencia para jornadas largas de grabación y beneficia la gestión física antes de entrar a escena.

Por este motivo, el entrenador personal Julio Cruces ha diseñado una rutina de entrenamiento que se realiza en 15 minutos. La metodología Tabata fue creada por el Dr. Izumi Tabata en Japón, en la década de los noventa.

Esta rutina activa todo el cuerpo, aumenta la fuerza y mejora el rendimiento cardiovascular en poco tiempo. Para ello, se utiliza una programa de alta intensidad por intervalos (HIIT). En este caso, la rutina de entrenamiento Tabata consta de 7 ejercicios de 20 segundos cada uno con 10 segundos de descanso entre sí.

Rutina Tabata de Salma Hayek en 15 minutos