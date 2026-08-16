Así es la rutina que sigue Hugh Jackman (57 años) para seguir siendo Lobezno: "Día de piernas, con un toque de core y equilibrio"

Los actores forman parte de una de las profesiones que más atención y cuidado demandan para con sus cuerpos, siendo que los roles que personifican muchas veces demandan estados físicos particulares para los que deben trabajar durante meses o incluso años.

Hugh Jackman, quien lleva haciendo de Lobezno desde los 2000, año de publicación de la primera película de los X-Men, bien conoce esta realidad, pues ya suma cerca de tres décadas manteniéndose en una forma envidiable para poder seguir llevando a cabo el papel de Wolverine.

A sus 57 años, el actor australiano es una de las figuras más reconocibles de todo Hollywood, y ahora hemos tenido la oportunidad de tener un pequeño vistazo a su rutina de la mano de una publicación que realizó en su cuenta de Instagram.

Específicamente, se trata de un video corto en donde se le ve en una sesión de piernas programada por su entrenadora, Beth Lewis, quien le hace combinar trabajo de fuerza, núcleo y equilibrio con ejercicios poco convencionales para el tren inferior de su cuerpo.

"Cuando Beth decide que es día de piernas, con un toque de core y equilibrio. Por suerte, el taburete estaba ahí para sujetarme. La seguridad es lo primero", comenta Jackman en la publicación.

Dadas las exigencias de fuerza y movilidad que demanda un papel como Lobezno, Jackman ha tenido que diversificar sus entrenamientos más allá del levantamiento de pesas, teniendo que incluir mecanismos alternativos que le ayuden a realizar movimientos complejos en su relativamente avanzada edad.

Hugh Jackman como Lobezno / Archivo

Esta sentadilla isométrica, donde se pone en cuclillas y ejerce presión contra la correa, creando tensión sin moverse, es sencilla pero demandante, pues consiste en mantener "la posición el mayor tiempo posible hasta que se acumula suficiente fatiga para ceder", según explica Andrew Tracey, especialista en fitness.

"Esto es divertido, pero probablemente no genere adaptaciones significativas más allá de mejorar la técnica para mantener la postura. Al anclar la correa bajo sus pies y trabajar activamente contra una fuerza inamovible, en el punto medio de la sentadilla, Jackman genera fuerza de forma constante, activando una gran cantidad de fibras musculares y alcanzando el punto de fatiga mucho antes", prosigue.

En el segundo video publicado por Jackman, se le ve bajando en una posición de sentadilla dividida antes de saltar hasta colocarse de pie y luego cambiar de pierna, repitiendo la secuencia explosivamente varias veces.

Una imagen de Deadpool y Lobezno / Marvel

"Pasar de una contracción isométrica de máximo esfuerzo a un movimiento dinámico como los saltos en sentadilla dividida es una combinación clásica. Es una forma de 'entrenamiento de contraste', que aprovecha un efecto conocido como mejora del rendimiento postactivación (PAPE): comenzar con una contracción isométrica máxima para preparar el sistema nervioso antes de un movimiento explosivo", detalla Tracey.

Posteriormente, continúa: "Jackman también hace referencia al equilibrio, que necesitará para aterrizar correctamente tras las breves pausas entre cada salto. Estas tres cualidades (producción de fuerza, dinamismo y equilibrio) son cualidades de fuerza que a menudo no se entrenan".

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"Y además, parece divertido, otra cualidad del entrenamiento que a menudo se subestima", sentenció, recordando que la fuerza bruta no es lo único que importa al entrenar, sino que ejercicios que desarrollen la velocidad, la coordinación y el equilibrio, tal y como nos muestra Jackman, también son indispensables para un envejecimiento adecuado.