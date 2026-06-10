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La rutina de origen japonés que solo te pide media hora al día y puede marcar la diferencia en tu estado físico

Conocida como "caminata japonesa", esta sencilla práctica alterna distintos ritmos al caminar y se ha convertido en una de las formas más accesibles de mejorar la condición física sin necesidad de pasar horas entrenando

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Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

La popularidad de la llamada "caminata japonesa" ha vuelto a dispararse en las últimas semanas gracias a las redes sociales, pero lo cierto es que detrás de esta tendencia existe una base científica que se remonta a casi dos décadas.

Este método, conocido por los expertos como entrenamiento de caminata a intervalos (IWT), alterna periodos de caminata rápida con otros de recuperación a un ritmo más suave.

Así es la 'caminata japonesa'

La propuesta fue estudiada por un equipo de investigadores japoneses liderado por Hiroshi Nose, cuyos hallazgos mostraron beneficios especialmente relevantes para personas de mediana y avanzada edad.

Según sus conclusiones, quienes practicaban este sistema de forma habitual presentaban una presión arterial más baja, una mayor fortaleza muscular en las piernas y una mejor capacidad aeróbica en comparación con quienes caminaban de forma continua a una intensidad moderada.

Aunque el método ganó notoriedad a partir de un informe publicado en 2007, investigaciones más recientes han seguido respaldando sus beneficios.

Caminar a diario es muy beneficioso

Caminar a diario es muy beneficioso / SPORT

Un estudio de 2023 realizado con personas con diabetes tipo 2 y otro de 2024 centrado en mayores de 65 años concluyeron que quienes practicaban caminata por intervalos mejoraban indicadores como el colesterol, la flexibilidad, el índice de masa corporal y la resistencia cardiorrespiratoria frente a los grupos de control.

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Además de sus efectos sobre la condición física, esta forma de caminar también podría aportar beneficios que van más allá del ejercicio. Investigaciones recientes apuntan a que ayuda a mejorar la calidad del sueño, favorece el rendimiento cognitivo y puede contribuir a reducir síntomas relacionados con el estado de ánimo.

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