La rutina de Mario Casas: "Abro los ojos y echo a correr. Ni me lavo los dientes. Hago 6, 7 u 8 kilómetros diarios y cuando llego me tomo el café"

Mario Casas es uno de los actores más populares de España. El gallego dio el salto a la fama gracias a su interpretación en 'Los hombres de Paco', durante el 2007 y 2010, y se consolidó con el éxito cinematográfico de 'Tres metros sobre el cielo'. Desde entonces, Mario ha ganado multitud de premios, pero uno de los más especiales fue cuando ganó el Goya a Mejor Actor Protagonista por su papel en la película 'No matarás' en 2020.

La vida privada de él siempre genera gran expectación, pero la de su familia no se queda atrás, especialmente por su hermana Sheila y su hermano Óscar, quien ha seguido sus pasos y se ha convertido en uno de los actores más prometedores del momento. Actualmente, Mario está enamorado de Melyssa Pinto, exconcursante de 'La isla de las tentaciones'.

Uno de los aspectos que más destaca de Mario es su impresionante estado físico, una condición que ha logrado mantener desde su juventud. Hace unos años, el actor de 'Tres metros sobre el cielo' tomó la decisión de dejar el alcohol, transformando su vida hacia hábitos más saludables.

En diversas entrevistas, el intérprete gallego destacó que este cambio le brindó la oportunidad de ser más consciente de sí mismo, mejorar su estado físico, descansar con mayor calidad y llevar una vida más tranquila y activa, orientada hacia un estilo de vida más saludable.

Desde 'Instyle' recogen que Mario explicó en un pódcast que lo primero que hace al abrir los ojos es salir a correr entre seis y ocho kilómetros: "Abro los ojos y echo a correr. Ni me lavo los dientes y hago 6, 7 u 8 kilómetros y cuando llego me tomo el café".

No solo sale a correr, sino que también complementa su entrenamiento con boxeo y levantamiento de pesas en el gimnasio.

Mario Casas en un barco / Archivo

En una entrevista con GQ, Mario reconoció que "voy al gimnasio 5 días a la semana e intento descansar. Lo que más cuesta cuando empiezas a entrenar y te gusta es descansar, pero hay que hacerlo".

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"Todos tenemos caprichos, el mío es el dulce, pero el hecho de entrenar me hace querer comer mejor. Me gusta decir: 'Hoy he hecho tantos kilómetros', y luego elegir una buena verdura con pescado", señaló.