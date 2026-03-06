La rutina de entreno de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno (54 años): "Hago bicicleta de montaña, pesas y salgo a correr"

Pedro Sánchez es un hombre deportista. El líder del PSOE sale a hacer bicicleta siempre que puede, ya que ser Presidente del Gobierno no debe ser una tarea fácil. En su visita en 'El Hormiguero', hace ya un tiempo, confesó que es un amante del deporte y de 'hacer salud'. Se ha convertido en una parte importante de su vida y, de esta forma, le ayuda a desconectar de su día a día.

Sánchez, a sus 54 años, mantiene un buen físico y entrenado, que le permite tener un equilibrio mental. El jefe del Ejecutivo comentó que los fines de semana suele aprovechar el tiempo libre para salir en bicicleta, una pasión que viene de lejos.

Los fines de semana, bicicleta de montaña

Sánchez ha confesado sentir una especial preferencia por la bicicleta de montaña, especialmente en la modalidad de enduro. Una disciplina que se practica en entornos naturales y exige técnica, resistencia y concentración para superar terrenos irregulares y con fuertes desniveles. "Trato de hacer bicicleta, sobre todo los fines de semana, que tengo tiempo. Entre semana hago algo de pesas, algo de correr", confesaba al presentador. "El deporte es fundamental", afirmaba ante la mirada de Pablo Motos.

En cambio, entre semana cambia el entreno. Sánchez intenta combinar entrenamientos con pesas y sesiones de carrera, una mezcla que le permite trabajar tanto la resistencia como la fuerza. El del PSOE tiene el gimnasio en casa y dispone de todos los recursos para poder entrenar bien.

Según explicó, practicar deporte es esencial para sobrellevar la presión que implica la política. La actividad física le ayuda a despejar la mente y a reducir el estrés acumulado tras jornadas intensas de trabajo. Por otro lado, el entrenamiento con pesas le permite fortalecer la musculatura y prevenir molestias físicas, especialmente en la espalda.

Aunque se trata de una rutina relativamente sencilla para Sánchez, estos hábitos contribuyen a mantener una buena condición física y una mente más clara para afrontar las responsabilidades del cargo.