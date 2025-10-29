La rutina de ejercicios de Rosalía con la que se atreve incluso con la ópera: "Todos los shows requieren que esté en plena forma"

Rosalía lo ha vuelto a hacer. La nueva canción publicada recientemente ha sacudido a sus seguidores gracias a su nuevo registro que ha mostrado al mundo, la ópera. La catalana anunció que 'Lux', su próximo trabajo que publicará el 7 de noviembre, está hecho sin el miedo al 'qué dirán' y su primer 'single', 'Berghain' ya ha permitido ver a qué se refería.

Cantando en alemán y con una voz nunca antes vista, la de Sant Esteve Sesrovires deleitó a todo el mundo. En especial a los madrileños después de anunciar a bombo y platillo (y carrera) la publicación de la nueva canción que, por otro lado, le valió las críticas del Ayuntamiento por haber organizado una reunión de personas de estas características sin la autorización necesaria para estos casos.

Para conseguir esos tonos tan característicos de la disciplina musical más compleja de todas, es necesario prepararse tanto mentalmente como físicamente, además de contar con un talento especial solo al alcance de los mejores vocalistas.

Para ello, Rosalía se somete a una rutina más o menos estricta de ejercicios que le permite mantenerse en forma para esta nueva canción, pero también para soportar las giras y actuaciones por todo el mundo sin morir en el intento: "No nos cabe duda de que el baile forma parte de mi entrenamiento... Todos los shows requieren que esté en plena forma", apuntaba a la revista MET.

Rosalía, en el centro de Madrid / EFE

"Muchas pesas, cardio y pescado, y poco salir de fiesta", apuntaba la artista de 33 años acerca de qué hace para mantenerse 'joven' (aunque todavía lo es). Por eso, incorpora ejercicios que trabajan la resistencia corporal, como los sit-ups con mancuernas para los abdominales, las sentadillas y las zancadas con kettlebells. También trabaja los glúteos con el hip-thrust, los muslos con elevaciones de piernas y las abdominales con planchas.

Para la parte superior trabaja grupos musculares específicos, como el tradicional curl de bíceps, el press militar para los hombros o la patada de tríceps con mancuernas. Finalmente, para el cardio trabaja con la bici elíptica, spinning o el propio baile.

Otro de los factores clave es la alimentación, un tema que Rosalía se toma muy en serio: "Si empiezas el día con un plato saciante, el cuerpo aguanta mejor y la tentación de atacar las galletas desaparece. Así puedes cuidar tu línea", recomienda la artista.

Sin embargo, es el aguacate el alimento que destaca en su dieta e intenta añadirlo siempre que pueda combinar bien con el resto de las comidas. Por eso, "lo primero que come" cuando se despierta son "unas tostadas de galleta de maíz con aguacate, jamón de pavo, aceite de oliva y sal".

Rosalía entrenando en el gimnasio con el curl de bíceps. / TikTok

En más de una ocasión ha comentado que no es demasiado especial con la comida, "como la vecina del cuarto", ha bromeado alguna vez. Suya es la creación del 'bocadillo Motomami', con ingredientes sencillos al alcance de todo el mundo: pan del día, aguacate laminado, lonchas de jamón de pavo y una de queso gouda.