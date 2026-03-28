Nuria Roca (53 años): "Salgo dos o tres días a la semana a andar, a buen ritmo, unos 10 km; y hago dos días de pilates"

Nuria Roca (Valencia, 1972) es presentadora, escritora, actriz y locutora de radio. En su carrera, la comunicadora ha sido premiada con una Antena de Oro de televisión (La selva de los famosos) y Premio Cosmopolitan a la mejor presentadora (Factor X, Tienes talento y El Gran Quiz),

Actualmente, la televisiva presenta 'La Roca' todos los fines de semana en La Sexta. Además, colabora en la tertulia de 'El Hormiguero' todos los jueves, por lo que sigue en plena actividad.

En redes sociales, Nuria Roca ha compartido con sus seguidores su rutina de entrenamiento. La presentadora explica parte de su día a día en Instagram, y su relación con el ejercicio diario ha sido una faceta destacada en varios medios de comunicación.

Nuria Roca estrena temporada de su programa, 'La Roca', en laSexta / ATRESMEDIA

"Parece que por fin (y cruzo los dedos) he conseguido un hábito respecto al deporte... sin presiones ni pretensiones salgo a ANDAR, eso sí, con "mala leche", es decir, a buen ritmo, entre 6 y 7 km/hora", escribía en su primera publicación.

En la actualidad, compaginar el deporte con la vida cotidiana puede resultar complicado para muchas personas. Por este motivo, caminar es una de las actividades más sencillas para empezar, y tiene múltiples beneficios para el bienestar del organismo.

"Estoy saliendo 4 días a la semana y normalmente 1 hora... me pongo las zapatillas y salgo a andar, ya está", reconocía la arquitecta. En este sentido, las caminatas son una actividad que puede compaginar con otras actividades, integrándolas en su rutina.

"Aprovecho para escuchar la radio, música o hacer llamadas, me entretengo y despejo la mente... no tengo un horario fijo y no me espera nadie así que cuando sé que voy a perder el tiempo en casa salgo...", compartía en una publicación.

En su perfil de Instagram, Roca especifica la distancia que recorre durante sus caminatas: "Salgo dos o tres días a la semana a buen ritmo unos 10 km". Por último, la presentadora completa su entrenamiento con dos sesiones de pilates: "Hago dos días de pilates que me vienen muy bien para estirar el cuerpo y sentirme más ágil".