La rutina básica de Pedro Pascal (50 años) con la que perdió 35 kilos: "Levántate, haz algo, mantente ocupado, come bien, duerme"

Pocos actores han conseguido una mayor visibilidad en tan poco tiempo como lo ha hecho Pedro Pascal. El intérprete chileno es uno de los rostros más codiciados de Hollywood en la actualidad gracias a sus papeles en algunas de las grandes producciones de los últimos años.

'Juego de Tronos', 'The Last of Us', 'Los 4 Fantásticos', 'The Mandalorian', 'Gladiator II'... y más proyectos de primer nivel en los que Pascal puso su firma. Con una vida así de ajetreada, entre rodajes y compromisos promocionales, queda claro que es importante mantener la energía y una buena línea.

Pedro Pascal se puso en la piel de Reed Richards (Míster Fantástico), en 'Los 4 Fantásticos'.. / Marvel Studios

Por eso, ahora ya hace unos años, se puso manos a la obra y perdió un total de 35 kilos, aunque lo hizo optando por una rutina de lo más sencilla y sin ningún tipo de trucos ni magia: solo disciplina y fuerza de voluntad.

La rutina de Pedro Pascal que lo llevó a su imagen actual

Pascal tenía claro que quería perder peso y decidió no complicarse e ir a los básicos de toda la vida. Así lo apuntaba en una entrevista con 'Entertainment Weekly' en la que añadía que seguía cinco principios: "Levántate, haz algo, mantente ocupado, come bien, duerme" (algo parecido a lo que les resaltaba el Maestro Roshi a Son Goku y Krilín en 'Dragon Ball': trabajar duro, aprender con ganas, comer muy bien, descansar con calma y jugar con alegría).

Pedro Pascal (Joel) en una imagen de la segunda temporada de 'The last of us'. / HBO

Con ello, a la práctica, está indicando una de las claves para no acumular grasa, como lo es el mantenerse activo durante el día a día y evitar el sedentarismo. "No me pusieron ninguna directiva de estar en forma para la película, pero lo hice, principalmente para no lesionarme", señalaba, aunque reconocía que terminó lesionándose igualmente en el rodaje de 'Gladiator II', una de las últimas producciones en las que ha participado.

En su caso, como en el de otros famosos pero también con gente 'normal', siguió una rutina creada por parte de un profesional en la materia. En su caso fue con David Higgins, uno de los entrenadores de Hollywood, y le sometió a unas series centradas en la calistenia, ya que con rodajes por el mundo no podía disponer siempre de material.

Los 'mountain climbers' son un gran ejercicio en la rutina de entrenamiento. / ·

El entrenamiento se centraba en cinco rondas de cinco minutos, uno por ejercicio, y descansos de 30 segundos entre cada serie. Entre los ejercicios destacaba las planchas como los 'mountain climbers' (con elevación de rodillas) o 'swimmers' (levantando piernas y brazos), además de sentadillas con desnivel y flexiones.

Higgins mencionaba en una charla con GQ que se trata de algo que puede hacer cualquiera en su casa y que es útil cuando se empieza a practicar dos veces por semana. También apuntaba que es importante ir añadiendo peso a medida que se vaya dominando la técnica y los kilos propios.